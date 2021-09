Thalía muestra cómo quedó su hogar tras haberse inundado

Las afectaciones causadas por las intensas lluvias que cayeron hacer unos días en Nueva York alcanzaron a Thalía, quien desde hace años vive con su familia en aquella ciudad. La noche del pasado 2 de septiembre, la cantante tomó sus redes sociales para mostrar a sus seguidores cómo el agua comenzaba a inundar varias habitaciones de su casa y ante la importencia por la situación, prefirió tomar las cosas con buen humor. "No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera, o sea, no hay nada qué hacer más que esperar", comentaba entonces. Los días han pasado, y la intérprete ha compartido una actualización con los daños causados por el agua al interior de su casa, los cuales incluyeron espacios como el gimnasio, el clóset y el estudio de grabación. Sin embargo, Thalía quiso aprovechar este momento tan complicado para hacer una profunda reflexión sobre las cosas verdaderamente importantes. "En situaciones como ésta nos queda claro que la riqueza que importa, no es la de este mundo. La única riqueza que tenemos que procurar es la espiritual y la que construimos día a día con nuestras acciones, con nuestro amor y nuestra fe", escribió al publicar un video en el que se veían muchos pares de zapatos, ropa y accesorios dañados por el agua que se filtró a su casa, así como los trabajos que se estaban realizando para arreglar los estragos. "Las cosas materiales van y vienen y como bien dice la palabra de Dios es 'vanidad de vanidades'. Mi corazón y mi sentir lamenta la terrible situación que miles de familias están viviendo por estas tremendas inundaciones, y más aún a los que perdieron a un ser amado", agregó la cantante en su sentido mensaje. "Nos tenemos que levantar y seguir, apoyados de la mano unos con otros. Sé que muchos de nuestros hermanos latinos se encuentran batallando con esto en estos instantes. De lo que pueda servir mi ayuda por favor déjeme saber", finalizó. Haz click abajo para ver más detalles.

Loading the player...