'Es como un milagrito de Dios', Daniel Arenas sobre su relación con Daniella Álvarez

Aunque Daniel Arenas siempre ha procurado mantener su vida privada al margen de la profesional, en los últimos días se ha dejado ver de lo más enamorado en redes sociales, en donde poco a poco fue compartiendo pistas del romance que mantiene con Daniella Álvarez. De hecho, el actor finalmente a decidido confirmar su romance con la exreina de belleza colombiana y por primera vez ha compartido algunos detalles de lo que sucede en estos momentos en su corazón, dejando en claro la ilusión que le hace el poder compartir su vida con Daniella, así como la admiración y amor que siente por ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Luego de admitir que se encuentra de lo más enamorado, el protagonista de telenovelas como Mi marido tiene más familia habló de lo más ilusionado de su relación con la bella presentadora de televisión, dejando en claro que se encuentra muy ilusionado con lo que sucede en estos momentos en su vida amorosa. "Sentimos que de verdad es como un milagrito de Dios y estamos ahí construyendo y valorando cada día", expresó el intérprete durante una charla que sostuvo con el programa de radio Fórmula Espectacular.

Por otro lado, el actor reveló las razones por las que había decidido no hablar públicamente de su relación con Daniella, algo de lo que finalmente accedió a compartir detalles al no poder ocultar más el amor que tiene por ella. "Desde que llegué a México hace 11 años nunca hablo de mi vida privada ni sentimental ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ningún problema y estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos", compartió de lo más ilusionado.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, Daniel aseguró que Daniella fue muy respetuosa en su decisión de no hablar de forma pública de su relación, a pesar de que la forma en la que interactuaban en redes sociales fue lo que levantó las primeras sospechas de si romance, pues llamó la atención de ambos la forma tan amorosa con la que el actor se refería a su novia. "Yo creo que ella también ha respetado esa parte de mí que no soy como tan de contar mi vida de la puerta de la casa para adentro, pero es una realidad, estamos muy contentos. La verdad es un ángel terrenal Daniella y mi Dios me la puso en mi camino y estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo", señaló.

Las primeras pistas de su amor

Los rumores en torno a las vidas de Daniella Álvarez y Daniel Arenas surgieron a raíz de unas publicaciones en redes sociales que hizo la hermana de la modelo, en las que se podía observar al actor participar en una fiesta de la familia de la presentadora. Y es que en las imágenes, se podía apreciar al intérprete sentado al lado de la exreina de belleza, compartiendo de un momento muy divertido, evidenciando la conexión que existe entre ellos a través de las discretas caricias que compartieron. Además, en redes sociales la interacción entre ambos hablaba de un posible romance, ya que el actor comenzó a dejarle algunos mensajes llenos de cariño y admiración, con los que comenzaron a evidenciar que algo estaba sucediendo entre ellos.

VER GALERÍA