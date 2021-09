¿Con quién está casada Jessica Chastain?

Hay momentos que duran apenas unos segundos pero que gracias a las redes sociales cobran un alcance impresionante. Esto fue lo que sucedió detrás de aquel comentado video entre Jessica Chastain y Oscar Isaac. Los protagonistas de Scenes From A Marriage se encontraron en la alfombra roja del Festival de Venecia en donde han sido partícipes del que, sin duda, ha sido el momentazo de la puesta. Cuando el actor llegó un poco tarde a la sesión, quiso ganarse las simpatías de su compañera con un despliegue que ha sido el deleite de las redes sociales. Siempre espectacular cuando de su look se trata, Jessica simplemente siguió posando, divertida ante las ocurrencias de su co-protagonista. Pero no ha faltado quién ha preguntado, ante la química que se ve en las escenas, si es que hay algo más entre ellos. La realidad es que, aunque ambos son muy discretos con su vida personal, los actores se encuentran felizmente casados con sus respectivas parejas y únicamente son grandes amigos después de haber colaborado en un par de proyectos juntos a través de los años.

La espectacular pelirroja se casó en el 2017 con el ejecutivo del mundo de la moda y conde italiano Gian Luca Passi de Preposulo, con quien tiene dos hijos. Después de cinco años de relación, la pareja contrajo matrimonio en Venecia, precisamente el mismo lugar en donde se ha dado este nuevo video. Después del famoso despliegue en la alfombra roja, Jessica y su marido se dejaron ver en Venecia juntos, prueba de que el italiano se encontraba en el lugar con ella. Este viaje no es extraño para ellos considerando que la familia de Gian Luca es dueña de la espectacular Villa Tiepolo Passi -donde contrajeron matrimonio-, que está ubicada cerca de Venecia en Treviso, donde la aristócrata familia tiene sus raíces en el año 973.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo se conocieron, se cree que la posición en el mundo de la moda de él tuvo algo que ver y se sospecha que el flechazo se dio en el Festival de Cannes de 2012. “Cuando conocí a mi marido por primera vez, él sabía que el matrimonio no era algo en lo que estuviera interesada. Y después, como nos fuimos conociendo, la idea del matrimonio cambió para mí. Hay algunas cosas que vale la pena celebrar, él vale la pena celebrarlo”, confesó la actriz al Wall Street Journal poco tiempo después de su enlace.

¿Quién es la esposa de Oscar?

Por su parte, Oscar se casó también en el 2017 con la guionista Elvira Lind, con quien tiene dos hijos. Tal como Passi, Elvira también se encontraba con su marido en el Festival de Venecia y hay reportes de que se le capturó riéndose de las ocurrencias de su marido al momento de la grabación del famosos video. La pareja ha posado enamorado para el Instagram de la guionista -en donde documentaron todo el viaje- desde la ventana de su hotel en Venecia, con los canales de fondo.

Jessica y Oscar se conocieron hace más de 20 años, cuando los dos eran alumnos de la prestigiada Julliard y trabajaron juntos en el 2014 en A Most Violent Year. Ahora se reencuentran en Scenes From A Marriage y este video ha servido como pretexto perfecto para la promoción del show. Después del beso en el brazo que Oscar le dio, Jessica publicó una fotografía de Morticia y Homero Adams con la fecha de estreno de su serie. En otra publicación, Mindy Kaling bromeó con su amiga preguntándose que por qué solo Oscar le podía besar así el brazo, a lo que Jessica respondió con humor que no le molestara.

