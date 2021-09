'Me emociona, pero se me apachurra el corazón', La Choco sobre el regreso a clases de sus hijos

Luego de pasar una larga temporada en México y tras unos días de vacaciones, Jimena Pérez 'La Choco' y Rafa Sarmiento han retomado su rutina familiar en Madrid, España, en donde se han instalado desde hace poco más de un año. De hecho, también llegó el momento para sus dos hijos, Iker e Iñaki, de volver al colegio y retomar sus estudios de primaria, algo de lo que la presentadora ha hecho eco en sus redes sociales, donde se ha mostrado con sentimientos encontrados al ver que sus pequeños han crecido rápidamente, tomándose un momento para explicar un poco cómo ha sido este regreso a las aulas en medio de la pandemia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde 'La Choco' compartió un video y unas fotografías del momento en el que sus pequeños ingresaron un colegio de lo más emocionados y listos para iniciar una nueva etapa escolar. “¡Al cole otra vez! Por segundo año (desde que inició la pandemia) tienen la fortuna de ir a la escuela de manera presencial: Iñaki 1ero de primaria e Iker 4to. Esto de ser profesora en casa me estaba volviendo loca. Iker regresó el viernes e Iñaki hoy”, compartió la conductora de lo más emocionada.

Jimena se mostró conmovida y un tanto nostálgica por ver a sus pequeños crecer, aunque también se dijo orgullosa de ver cómo sus hijos disfrutan de esta linda etapa y de poder acompañarlos paso a paso. “Son emociones encontradas, verlos crecer me emociona, pero se me apachurra el corazón porque quiero que sean mis bebés siempre”, expresó. “Me encanta que lo disfruten y sobre todo que lo aprovechen. Sé que así se sienten muchos papás al ver crecer a sus pequeños, pero qué bendición que podamos estar a su lado. ¡Que sea un gran año para todos!”, agregó.

VER GALERÍA

¿Cómo ha sido el regreso a clases para Iñaki?

Cómo lo han hecho saber en varias ocasiones Jimena y Rafa, la razón por la que decidieron iniciar una nueva vida en España fue para darle a su hijo menor la atención adecuada, debido a que fue diagnosticado con Trastorno Específico de Lenguaje. En ese sentido, la periodista se ha tomado un momento para explicar a sus seguidores cómo ha sido el proceso de regreso a clases para Iñaki, resolviendo así las dudas de muchos de ellos. “Hay temas que me parecen que son importantes y que tengo que tratar. El primero es que Wasabi, a pesar de ser su perro de asistencia, no tiene que ir con él a la escuela. Sí puede entrar, pero no es un robot, esos son los momentos que él tiene de descanso. Y a la escuela lo acompaña Fran, que es su terapeuta”, compartió la participante del reality MasterChef Celebrity en sus historias de Instagram, donde además aprovechó la ocasión para agradecer por los mensajes y buenos deseos que han recibido por el regreso a clases.

En temas de la pandemia, La Choco también explicó la razón por la que se ve a su pequeño Iñaki entrar a la escuela sin cubrebocas, así como todas las medidas que han tomado para hacer de este regreso a las aulas lo más seguro posible. “Desde el 27 de junio de este año en España ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en exteriores; así es que todos los niños que están esperando a entrar a clases todos están sin cubrebocas, y una vez que entran al salón lo usan”, señaló la guapa periodista, aprovechando la ocasión para hacer una importante aclaración: “El Ministerio de Sanidad tiene una ley que dice que los niños con autismo no tienen que usar cubrebocas, ni en interiores, ni en exteriores, eso no es una cuestión de educación, ni de prepotencia… Es una simple ley que se respeta aquí y que nosotros a pesar de eso, hemos trabajado mucho con Iñaki el hecho de que sí lo use, le cuesta trabajo, pero cada vez mantenemos más tiempo a Iñaki con cubrebocas. Y por supuesto que pensamos en la salud de todos, pero también pensamos en la salud de Iñaki”, aseguró la periodista deseando un feliz regreso a clases a todos.

VER GALERÍA