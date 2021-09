Andrea Meza recuerda una situación de acoso que vivió: 'Sentí que alguien venía atrás de mí...'

Han pasado ya más de tres meses desde el histórico triunfo de Andrea Meza en Miss Universo, y la mexicana ha demostrado que más allá del glamour que involucra su título, está decidida a aprovechar su posición para marcar una diferencia. La guapa mexicana, quien actualmente disfruta de unas vacaciones en Hawái con su novio y su familia, ha expresado abiertamente su intención de defender los derechos de las mujeres, y de no quedarse callada ante las agresiones de cualquier tipo. De hecho, hace tiempo ella misma alzó la voz en contra de los comentarios negativos que ha recibió tras su triunfo y cuando se supo de su noviazgo. Ahora, la reina de belleza se ha sincerado sobre una desafortunada situación que vivió hace tiempo, la cual ha sido una de sus motivaciones para trabajar en pro de la seguridad de las mujeres.

Andrea, quien hace un par de meses visitó su natal Chihuahua y se pronunció enérgicamente conta la violencia de género, compartió una experiencia personal relacionada con el acoso callejero. “Hay una situación que me sucedió que no lo he contado muchas veces, donde hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos”, contó la Miss Universo en entrevista para el programa Suelta la Sopa. “Yo no me di cuenta claramente de la situación hasta que dos semanas después, en la noche, a las 9 de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió”, recordó la reina de belleza.

“Yo sentí que alguien venía atrás de mí, entonces me llama por mi nombre, yo volteo y no identifico a la persona”, continuó. En su relato, Andrea describió los sentimientos que la inundaron al darse cuenta de que no sólo un desconocido la estaba siguiendo, sino que además él sabía quién era ella. “(Una) violación de mi intimidad, de mi espacio personal”, comentó, sin dar más detalles sobre cuándo y dónde exactamente ocurrieron estos hechos, y si procedió de alguna manera en contra de aquel sujeto. Sin embargo, sí confesó que esta desagradable experiencia la motivó a realizar acciones que pudieran generar un cambio en la sociedad. “Esa fue una de las situaciones que detonó el querer trabajar por esto”, comentó.

A principios del pasado mes de julio, durante su visita a Chihuahua, Andrea ya había hablado abiertamente sobre este tipo de acoso. “La causa que estoy llevando ante el mundo son los derechos de la mujer. La violencia y el acoso callejero nos han llevado a tanto feminicidio en nuestro país y nuestro estado”, expresó entonces la Miss Universo durante un encuentro con medio retomado por el diario Milenio. A su vez, manifestó su intención de, bajo su actual título, hacer lo posible para visibilizar el machismo y la violencia contra las mujeres.

Su novio se reunió con los organizadores de Miss Universo

No sólo ha sido la personalidad enérgica y su apoyo abierto a causas como ésta lo que ha caracterizado a Andrea como Miss Universo, sino también su apertura a mostrar algunos aspectos de su vida personal. Hace tiempo, luego de su coronación, fue duramente criticada cuando se supo que tenía una relación con el tiktoker Ryan Antonio, sin embargo, ella fue contundente al defender su derecho a disfrutar de su noviazgo como cualquier otra persona, además dejó claro que ello no está prohibido por el título que ahora ostenta. “Hablé con la organización en un principio, obviamente yo quería estar en buenos términos y saber, qué se puede y qué no se puede, y ellos me dijeron: ‘No hay ningún contrato que diga que no puedes tener novio o mostrarlo’”, contó en entrevista para Suelta la Sopa. “Mis redes sociales personales las estoy utilizando para Miss Universo”, comentó, explicando cuánto se ha comprometido con su trabajo. La reina de belleza reveló además que no sólo ella habló con los organizadores del famoso certamen internacional, pues también su galán lo hizo. “Él incluso habló con la organización porque dijo: ‘Yo no quiero tener ningún problema ni quiero meterte a ti en problemas', pero le dijeron ‘Tú eres dueño de tus redes sociales, y allá tú lo que quieras hacer’”, recordó, y es que al igual que ella, el estadounidense es una celebridad en las redes sociales y tiene miles y miles de seguidores.

