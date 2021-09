Jill Biden, la primera dama que regresa a las aulas como maestra Tal como lo hizo en los 8 años de vicepresidencia de su marido, Jill no ha dejado su puesto en la docencia

La agenda de las primeras damas suele ser ocupada, sobre todo en un país como Estados Unidos, en donde se espera que, no solamente participe en algunas citas puntuales con fines diplomáticos, sino que también deben tener sus propias plataformas y puntos de interés por los que trabajan específicamente. Pero esto no significa que Jill Biden tenga que dejar la posición que ha llevado con orgullo por décadas. Tal como hizo durante los ocho años que Joe Biden fue vicepresidente de Estados Unidos, Jill no ha dejado su puesto como profesora en la Northern Virginia Community College. Con este compromiso a cuestas, ahora que se han retomado las clases presenciales, Jill ha regresado a las aulas, viajando dos veces a la semana al campus, para convertirse en la primera mujer en su posición en el país vecino en mantener su trabajo.

A pesar desde que tomó su posición en la Casa Blanca desde enero pasado, esta será la primera vez en la que regresará a su trabajo de forma presencial, pues el semestre pasado se manejó a distancia. En aquel entonces confesó que era difícil aprender en Zoom, pues no podía comunicarse frente a frente con ellos. En verano se mostraba emocionada por volver a usar los pizarrones y poder ver a sus estudiantes en persona.

Para poder conseguirlo, a partir de este martes, cuando regresan después de un fin de semana largo, Jill viajará al campus que se encuentra en Alexandria los martes y jueves, acompañada por sus agentes del Servicio Secreto. Y no solamente cumplirá con sus clases, sino que tendrá las horas de oficina que corresponden a su puesto. ¿Qué clases da Jill? Escritura e inglés son las asignaturas de las que se hace cargo en la universidad comunitaria en la que trabaja desde el 2009.

En un ensayo que escribió para Time sobre la docencia hace apenas unos días, enfatizaba: “La pandemia ha sido difícil para todos, y esto es especialmente cierto para los educadores que han tenido que reimaginar sus planes de trabajo y repensar sus salones de la noche a la mañana…Con todo lo difícil que ha sido, nunca he estado más orgullosa de ser una maestra. Echamos los hombros para atrás e hicieron el trabajo que se necesitaba hacer. Nos hemos apoyado los unos en los otros -incluso con seis pies de distancia- y hemos llevado esta carga juntos”.

La primera vez en la que una primera dama tiene un trabajo de tiempo completo

Jill Biden se ha convertido en la primera esposa de un mandatario estadounidense en mantener su trabajo de tiempo completo a su llegada a la Casa Blanca. Ha de recordarse que su predecesora, Melania Trump, dejó su labor como modelo desde su boda con Donald Trump; mientras que antes de ella, Michelle Obama se enfocó en su posición como primera dama en el que tuvo un papel protagónico después de que durante su matrimonio dejó su trabajo como abogada -profesión en la que conoció a Barack-, además de su labor en organizaciones sin fines de lucro durante la exigente campaña de su marido. Por su parte, Hillary Clinton tomó con fuerza su papel como política una vez que su esposo dejó el cargo. Antes de ellas, Laura Bush era bibliotecaria antes de convertirse en primera dama y su suegra Barbara Bush, era ama de casa.

