Más enamorada que nunca, Kendall Jenner presume su romántica velada italiana con su novio

De todos los hijos de Kris Jenner, Kendall Jenner ha sido la más discreta en cuestiones amorosas. Fue la única que nunca mostró a un novio frente a las cámaras del reality familiar, razón por la que, hace unas horas, sorprendió a sus seguidores al compartir varias imágenes al lado de Devin Booker, su novio, con quien disfruta de unas románticas vacaciones por Italia. Tal como lo hizo, en febrero pasado, cuando posteó por primera ocasión una foto al lado del jugador de la NBA, la mayor de las Jenner publicó varias instantáneas de una romántica velada que disfrutó al lado de su galán a quien muy pocas veces presume en Instagram.

Siguiendo los pasos de su hermana Kourtney Kardashian quien, hace una semana, también disfrutó de Italia al lado de su novio, Travis Barker, ahora, Kendall se encuentra en aquel país pasando la recta final del verano. En esta escapada, la empresaria está acompañada de su novio, la estrella de la NBA de 25 años con quien disfrutó de una romántica cena para dos en Amalfi donde la pareja aprovechó la espectacular puesta de sol para posar con la ciudad como telón de fondo, mientras ellos se dejan ver, más cariñosos que nunca, en esta serie de instantáneas en las que vemos a Kendall en una faceta que muy pocas veces comparte con sus seguidores en redes sociales.

En las fotos, aparece Devin abrazando por la espalda a la top model quien luce muy sonriente disfrutando de la belleza de la costa Amalfitana. Para estas imágenes, Kendall utilizó un top estampado y una falda larga color marrón, un outfit que complementó con un maquillaje muy natural que combinó con su cabellera suelta. Tras la publicación de su novia, el basquetbolista retomó las dos románticas imágenes y también las posteó en sus historias, un gesto que provocó revuelo entre sus fans quienes siempre popularizan las imágenes que comparte con Jenner. Antes de que Kendall compartiera estas fotos, los paparazzis ya la habían captado con Devin, a bordo de un yate disfrutando del sol italiano.

Kendall y su discreta relación

Durante el capítulo especial por el fin del reality familiar, Kendall dio detalles de por qué, a diferencia de sus hermanas, ella ha querido mantener su vida privada alejada de los reflectores: “Siempre ha sido mi preferencia personal, creo que me hace la vida más fácil y la relación es mucho mejor así. No quiero ofender a mis hermanas, pero para mí, mantener mi vida amorosa en un segundo plano siempre me ha funcionado. Desde que Kylie y yo somos pequeñas, hemos visto a nuestras hermanas mayores lidiar públicamente con sus matrimonios y rupturas. Para mí, eso debería ser un asunto privado, del que nadie tiene derecho a juzgar”, explicó.

Fue en esta entrevista que Kendall admitió por primera vez públicamente que el jugador de los Phoenix Suns era su pareja: “Kevin es mi novio”, comentó en aquella ocasión. Recientemente, fue Devin quien compartió una linda imagen de su novia portando la medalla de oro que ganó con la Selección de Estados Unidos durante las Olimpiadas de Tokio. El basquetbolista captó una imagen donde se ve a su novia portando este reconocimiento, durante un fin de semana en un lago de California, donde los vimos disfrutando de un merecido descanso, tras el regreso del jugador de la justa olímpica.