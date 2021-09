El video de Jessica Chastain y Oscar Isaac en Venecia del que todo mundo habla

El Festival de Cine de Venecia, que se celebra en estos días, sin duda ha dejado un desfile de celebridades y de glamour que hace mucho no se veía, sobre todo después de un año marcado por la pandemia, en la que las alfombras rojas y las entregas de premio se hacían de manera virtual. Uno de los grandes momentos que nos ha regalado este importante evento, se ha dado durante la alfombra roja de la mini serie Scenes From A Marriage, la cual es protagonizada por los actores Jessica Chastain y Oscar Isaac, quienes acapararon la atención de todos con la complicidad que demostraron frente a las cámaras, algo de lo que sus seguidores ya habían sido testigos en la pantalla cuando ambos protagonizaron la película A most violent year, en 2014, y de la cual hicieron gala durante su paso por la alfombra roja. Los actores se mostraron de lo más cariñosos mientras posaban frente a la prensa, llamando poderosamente la atención de todos por la forma en la que ambos se miraban y especialmente por cómo el guapo intérprete besó sutilmente el brazo de su hermosa coprotagonista, quien agradeció el gesto tomando con las manos el rostro del actor, regalándole una linda sonrisa. Como era de esperarse, las imágenes se han vuelto virales en cuestión de minutos, levantando un sinfín de interpretaciones en torno a ellas. Y aunque las imágenes se prestan para muchas especulaciones, lo cierto es que entre ambos artistas no hay mas que admiración, respeto y mucho cariño, algo que sin duda ha sido de gran ayuda a la hora de compenetrarse como pareja de ficción en su nueva serie, por lo que las intensas miradas que compartieron la tarde del sábado hablan más de una admiración mutua y de una complicidad profesional muy especial. Da play al video y sé testigo de este lindo momento que está en boca de todos.

