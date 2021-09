¿Qué arreglito estético ha confesado Yordi Rosado?

Aunque las cirugías plásticas eran un tema con el que Yordi Rosado no estaba tan familiarizado y creía que eran un asunto femenino, el presentador, que en ocasiones suele ser un poco reservado a la hora de hablar de su vida íntima, se sinceró y con total apertura habló del arreglito estético al que se sometió hace unos años y del que ahora se siente muy orgulloso. Fue durante en el programa Miembros al aire que el también productor decidió abrirse de capa y compartir algunos detalles de la cirugía estética que se realizó cuando tenía alrededor de 35 años y de la forma a la que llegó a la conclusión de que necesitaba hacer algo por su físico, recurriendo a un experto en la materia.

Según contó Yordi durante una de sus participaciones en el show de Unicable, poco a poco se fue dando cuenta de que necesitaba hacerse un arreglito en los párpados, sobre todo después de haber participado en una sesión de fotos grupal en la que le pedían que abriera los ojos a la hora de posar para la cámara, algo que finalmente le hizo sentido cuando su entonces esposa le hizo una observación respecto a su mirada, asegurando que los párpados se le estaban cayendo, lo que provocaba que sus ojos se vieran más chiquitos. “Yo me operé los párpados y yo como que me negaba a hacerme una cosa estética”, confesó el presentador de lo más sincero. “Me acuerdo que hicimos una vez una sesión de fotos para Otro Rollo, la de los 10 años, y entonces nos tomaron unas fotos en el foro y le decían a todos: ‘muy bien, muy bien’, y acababa la foto y me decían: ‘Yordi, abre los ojos’”, siendo este el momento en el que tomó consciencia de que realmente necesitaba hacer algo al respecto.

Yordi explicó que esta característica tan particular la heredó de su padre, por lo que no dudó en buscar ayuda profesional, logrando mejorar esta parte de su cuerpo que comenzaba a no gustarle. “Me dice un día mi esposa: ‘¿Ves a tu papá?, así vas a tener los ojos’, y cuando vi a mi papá y se los vi casi cerrados, dije: ‘que me operen ya’”, reveló el presentador. “Me iban a operar de sinusitis y ahí me operaron los párpados, me quitaron un pedazo de párpado y sí me abrió más el ojo”, agregó.

El exconductor del programa Otro Rollo también habló de cómo fue su recuperación, asegurando que a pesar de que su doctor le dijo que le tomaría al menos mes y medio para volver a la normalidad, lo cierto es que su proceso se extendió hasta por un año. “Me tardé como cuatro meses con los ojos morados, y para volverme a ver normal, como un año real…”, reveló entre risas, asegurando que hasta el momento no se ha sometido a otro arreglito estético.

Yordi, nuevamente flechado por Cupido

A finales del 2020, Yordi despidió el año con un anuncio que provocó revuelo entre sus fans: el amor había tocado a su puerta de nuevo. Con una imagen en Instagram, el productor compartió una imagen al lado de Janet y escribió: “¡Feliz de empezar esta nueva aventura contigo amor!”, escribió como descripción de la primera foto al lado de su novia. Aunque lo hizo público en redes, fue hasta marzo de este año que habló con la prensa por primera ocasión de su relación, fue durante una entrevista con el programa Hoy donde reveló que su novia y sus hijos tenían una buena relación, pero todavía no se habían reunido: “Sí conviven, pero todavía no se conocen presencialmente, pero ya sea por teléfono o así. Pronto nos conoceremos todos”, comentó en aquella ocasión.