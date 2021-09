Thuany habla sobre la diferencia de edad con Adrián Uribe y se deshace en halagos a su esposo

Sin duda alguna, Adrián Uribe y Thuany Martins han formado una relación muy sólida, la cual se ha ido consolidando con el paso de los años, por lo que incluso decidieron formar una familia al lado de su pequeña Emily. Sin embargo, la pareja no ha logrado escapar de los cuestionamientos acerca de la diferencia de edades que existe entre ellos, y sobre la forma en la que esta situación podría afectar su relación, pues recordemos que el actor es 18 años mayor que su esposa. Sincera como suele ser, Thuany no ha tardado en aclarar las dudas de algunos de sus fans, y con total apertura se ha referido a todo lo que se dice en torno a su relación con el actor y sobre los años que se llevan, dejando en claro que para el amor no hay edad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que Thuany organizó con sus seguidores en Instagram, que fue cuestionada sobre la diferencia de edad que existe entre ella y Adrián, tomándose un momento para aclarar este tema y por el cual constantemente es cuestionada. "¿Es complicada la diferencia de edad entre tu esposo y tú? Eres hermosa y tu bebé, bella familia", preguntó uno de sus seguidores. “La diferencia de edad es un número y nada más”, contestó la guapa modelo de origen brasileño con toda sinceridad, ahondando aún más en su respuesta: “Muchas gracias y contestando a tu pregunta, no, para nada. Bendiciones”, agregó.

Thuany se encargó de dejar en claro que el amor que tiene por Adrián va más allá de las diferencias que pudiera haber entre ellas, pues dijo, hay muchas cualidades que ve en él que pesan mucho más que la edad. “Puedo pasar la noche escribiendo. Pero el gran ser humano que es, el gran hombre, esposo, amigo, compañero y muchas cosas más”, compartió la brasileña al responder otra pregunta de sus fans, quienes la cuestionaron por las cosas que más le gustan de su marido.

VER GALERÍA

¿Quieren agrandar la familia?

Adrián y Thuany no podrían estar más encantados con su faceta de papás. Y es que sin duda Emily ha cambiado radicalmente la vida de la pareja, entregándose por completo al cuidado de su bebita. De hecho, el matrimonio ya está pensando seriamente en agrandar la linda familia que han formado, por lo que las posibilidades de que se vuelvan a convertir en padres son grandes.

Así lo reveló el mismo Adrián recientemente, luego de que fuera cuestionado sobre si a él y a su esposa les gustaría agrandar la familia, admitiendo que es algo de lo que ha hablado mucho con su amada Thuany, dejando en claro que es deseo de los dos el poder traer al mundo a un nuevo bebé. "Sí me encantaría, lo hemos platicado mi mujer y yo, que a lo mejor una más y ya, pero vamos a ver qué pasa", expresó el también comediante a los micrófonos del programa Hoy. "De repente se me antoja, y de repente cuando me levanto a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana (por mi bebé), como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría", expresó entre bromas.

VER GALERÍA