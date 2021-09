Manuel Velasco desmiente los rumores sobre su matrimonio con Anahí

En su faceta como cantante y actriz, Anahí cautivó a miles dentro y fuera de México, tanto que hasta la fecha sigue teniendo los fans más fieles y cariñosos. Sin embargo, hace ya varios años que la intérprete decidió alternar sus proyectos profesionales con la maternidad y su papel como esposa, algo que le ha traído mucha felicidad y satisfacción en el plano personal de su vida. No obstante, hay quienes no acaban de aceptar que esta famosa esté más alejada que antes la escena musical, pues aunque a finales del año pasado participó en el esperado concierto de RBD y antes lanzó una nueva canción, han llegado a especular sobre las razones de esta situación, apuntando a su marido, Manuel Velasco Coello, como una de las razones por las que no esté actualmente tan activa en la música. Ante estas versiones y los cuestionamientos, el político ha salido a manifestar realmente su postura ante la carrera de su mujer y a desmentido todos los rumores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace unos días, Velasco Coello fue cuestionado por la prensa sobre su matrimonio con Anahí, ocasión que él aprovechó para refrendarle su apoyo y expresar el gran amor que siente por ella. “La mayor bendición de mi vida es haberme casado con mi esposa, es una gran mujer”, comentó el integrante del Senado en entrevista para el programa Suelta la Sopa. A su vez, destacó el entusiasmo y dedicación de la cantante siempre en su faceta profesional. “Desde muy niña se ha dedicado a su trabajo, tiene muchos proyectos muchas ilusiones, y en lo que yo puedo yo también la apoyo”, aseguró el político chiapaneco, con quien la cantante se casó en abril de 2015.

VER GALERÍA

Tras referirse a los proyectos profesionales de su esposa, Manuel Velasco fue cuestionado por aquellas versiones que apuntaban a que él supuestamente estaba en contra de que ella siguiera con su carrera como cantante. El político negó rotundamente estos rumores e incluso recordó la presentación de diciembre de RBD, en la que él mismo estuvo apoyando a su mujer en primera fila. “No, eso es totalmente falso, prueba de ello es que en diciembre del año pasado realizó un concierto de reencuentro con sus amigas y amigos, con quienes tenía el grupo musical”, comentó el senador.

VER GALERÍA

Manuel recordó que fue tras aquella presentación cuando Anahí dio positivo a Covid-19. “Fue precisamente en el concierto donde ella se contagió de Covid y luego pues ya nos dios a nosotros”, comentó. A su vez, precisó que actualmente tanto ella y él, como sus pequeños Manu y Emiliano están completamente recuperados, aunque detalló que él presentó algunos daños. “Mi señora afortunadamente está muy bien… De acuerdo a la placa que me sacaron en los pulmones, yo tuve un poquito más de secuelas, estamos bien, mis dos niños que también tuvieron Covid en diciembre también están bien”, comentó. En enero, la cantante anunció que por finalmente había superado la enfermedad y confirmó que se había contagiado durante el reencuentro de RBD. “La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa, en casi un año, el único día que salí me contagié”, contó entonces.

Anahí agradece el apoyo de su marido

La cantante ha hablado abiertamente del apoyo incondicional que le ha brindado su esposo en cada uno de los proyectos que emprende, y ha señalado que él ha respetado en cada momento sus decisiones profesionales. “Mi esposo es muy respetuoso en lo que yo decido hacer o no. Él no se involucra en mis planes profesionales, pero sé que le da alegría verme feliz y realizando mis proyectos”, comentó la cantante en entrevista con el diario El Universal en enero del año pasado. A su vez, la intérprete habló de la gran satisfacción que le da dedicarse en cuerpo y alma a su familia, específicamente durante ese periodo en el que se mantuvo alejada de la vida pública. “Son lo más importante, ellos siempre me impulsan a crecer y crear”, dijo entonces. “Quiero que mis dos hijos estén orgullosos de mí, que sepan que tienen una mamá que desde que era bebé ha trabajó mucho y siempre salió adelante en la vida, y que el ser mamá no te impide seguir cumpliendo tus sueños y metas, al contrario, es tu mayor motor”, agregó.

VER GALERÍA