'Gracias vida por un año más', Jimena Pérez al celebrar su cumpleaños 41

Sin duda alguna, el último año ha estado lleno de puras cosas buenas para Jimena Pérez 'La Choco', quien además de haber comenzado una nueva vida en Madrid, España, de la mano de su familia, la periodista no ha parado por proyectos profesionales, algo que sin duda la tiene muy contenta. En medio de este instante de su vida tan especial, la conductora ha celebrado su cumpleaños número 41 rodeada del amor de su marido, Rafa Sarmiento, y de sus dos pequeños, Iker e Iñaki, con quienes ha emprendido un viaje de celebración por Menorca, desde donde ha agradecido por todo lo bueno y lo no tan bueno que recibió durante su última vuelta al sol.

Desde esa paradisíaca isla española, La Choco compartió una emotiva reflexión en la que ha hecho un balance de todas las experiencias vividas durante el último año, mostrándose de lo más agradecida por tener la oportunidad de celebrar un año más de vida rodeada del amor de su familia y sus seres queridos, así como por todas las bendiciones recibidas. “. Por dejarme disfrutar a los míos cada instante, verlos crecer, amarlos y guiarlos; por llenarme de momentos mágiGracias vida por un año máscos, experiencias únicas, por hacerme coincidir con gente super especial y por llenar de salud y bendiciones a los que más amo”, compartió la expresentadora de Ventaneando en su perfil de Instagram, donde además ha publicado una serie de fotografías de sus vacaciones, las cuales fueron tomadas por Iker, el hijo mayor de Jimena, según ha revelado en su post.

La participante del reality MasterChef Celebrity finalizó su mensaje agradeciendo por cada una de las lecciones que le ha dejado el último año, así como por todas las muestras de cariño que ha recibido de parte de su familia, amigos y fans a lo largo de este día tan especial. “Agradezco de corazón todo lo que fue y lo que no; lo bueno y malo que me ha sucedido porque, aunque en ocasiones ha sido duro, ha dejado un enorme aprendizaje. Agradezco los mensajes de cariño de mi gente cercana y a los que no nos conocemos, pero esta red nos acerca, gracias de corazón por tomarse el tiempo de seguirme y de formar parte de mi día a día. ¡Ha sido un gran cumpleaños!”.

El cariñoso mensaje de Rafa para Jimena

Como era de esperarse, Rafa Sarmiento no ha perdido la oportunidad de expresar el gran amor que tiene por la madre de sus hijos, así como la admiración que siente por ella, por lo que no dudó en dedicarle unas lindas palabras a través de su perfil de Instagram, en donde además ha compartido una postal de Jimena posando desde las blancas calles de Menorca. “Difícil es poner palabras en una red social para celebrar la vida de alguien que significa tanto y todo. Jimena tiene un vigor y un talento envidiable y sólido. Una paciencia, un amor y una alegría de vivir muy envidiable”, compartió conmovido.

El periodista no dudó en destacar las virtudes de su amada, además de recordar cómo fue que inició su historia de amor. "Alcanza pocos pasos del cuarto piso, con belleza inaudita e inteligencia sobrada. Vaya suerte la mía de haberla conocido en un ascensor en el trabajo. Para mí fue inmediato. Para ella no. Pero no importa. Hice mi lucha unos meses y ahora vamos por el año 15 y 17 juntos”, expresó Rafa de lo más emocionado, finalizando con una tierna felicitación para 'La Choco': “Feliz cumpleaños fabulosa y hermosa Chaky de mi corazón. Perdona mi torpeza y recibe siempre mi amor”.

