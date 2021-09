Eiza González deslumbra en Venecia de la mano de Demi Moore y Kate Hudson

Eiza González continúa rompiendo fronteras y conquistando alfombras rojas. Así lo ha dejado en claro durante su última aparición durante la gala Women in Cinema, que se ha celebrado en el marco del Festival de Cine de Venecia. Y es que la actriz, que se ha caracterizado por mostrar siempre looks innovadores, no ha decepcionado con su elección para esta importante aparición, derrochando elegancia, sensualidad y minimalismo a su paso por la alfombra, acaparando las miradas a cada paso. Por supuesto, Eiza no brilló sola, pues estuvo acompañada de otras estrellas de Hollywood como Demi Moore y Kate Hudson, quienes al igual que la mexicana lucieron espectaculares durante su paso por la alfombra roja.

Todo parece indicar que Eiza ha encontrado en los diseñadores emergentes a sus grandes aliados a la hora de elegir un atuendo para un evento de esta magnitud. Y es que para esta ocasión la protagonista de películas como Baby Driver ha elegido un elegante diseño de la marca libanesa Mônot, la cual fue lanzada en 2019 por el diseñador libanés Eli Mizrahi. La también cantante optó por un vestido negro con detalles blancos en el escote, de silueta columna que delineaba a la perfección la delgada figura de la artista de 31 años, con una sexy abertura a la altura de las piernas. La intérprete complementó su look con una discreta gargantilla de brillantes, así como un maquillaje discreto en tonos oscuros, llevando el pelo lacio y suelto.

Eiza se tomó el tiempo para convivir con sus hermosas colegas, Kate Hudson y Demi Moore, quienes al igual que ella derrocharon estilo y sensualidad con sus increíbles looks en blanco y negro. De hecho, las tres estrellas de Hollywood se encontraron con el productor de cine Mohammed Al-Turki, con quien pasaron una divertida velada, según han dejado ver en sus redes sociales, en donde se les ha podido observar de lo más sonrientes y divertidos, posando para las cámaras y compartiendo algunos posteriores paseos por las calles de Venecia.

Haciendo historia...

Los éxitos para Eiza González no paran. Y es que con tan solo 31 años, la otrora actriz de telenovelas ha vuelto a hacer historia en el mundo de la moda, en donde se ha adjudicado algunos logros como ser la primera mexicana en aparecer en una campaña de Louis Vuitton, además de los alcances que ha tomado su carrera en el cine al ser considerada como la actriz más taquillera de Hollywood, al haber estrenado tres películas en lo que va del año. Sí, todo esto en medio de una pandemia. Por si estos logros eran poco, la protagonista de películas como I Care a Lot ha vuelto a ser historia al convertirse en la nueva embajadora de una de las joyerías más lujosas e icónicas del mundo: Bvlgari.

Es así que la actriz se ha dejado ver derrochando estilo y elegancia en las primeras fotos de esta campaña, orgullosa de ser la primera mujer mexicana y latina en representar a la firma en Norteamérica. “Poder unirme a la familia de Bvlgari y ser embajadora de la marca es un absoluto honor. Tengo una gran conexión con la colección Serpenti y B.zero1. El símbolo Serpenti es increíblemente reconocido y es una pieza atemporal y elegante. B.zero1 encapsula lo atrevido y arriesgado, sin dejar atrás la sofisticación. Me veo utilizando las creaciones de Bvlgari en mi día a día, ya sea en jeans combinando varias piezas, o en alfombras rojas portando creaciones de alta joyería", comentó Eiza en un comunicado.

