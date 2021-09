Así reaccionó Galilea Montijo ante el clavado que su hijo hizo desde La Quebrada en Acapulco

Dicen que de tal palo tal astilla, y en el caso de Mateo, el hijo de Galilea Montijo, este dicho encaja a la perfección. Y es que el pequeñito de apenas nueve años ha resultado ser un amante de las emociones fuertes y de la adrenalina, tal y como su papá, Fernando Reina, quien en más de una ocasión ha demostrado tener una gran pasión por los deportes extremos, sobre todo de los acuáticos, como lo son el surf y el wakesurf, gustos que ha heredado directamente a sus pequeños. Además, como buen originario de la costa de Guerrero, específicamente de Acapulco, el político también tiene un gusto muy especial por los clavados, por lo que incluso los ha practicado en la zona de La Quebrada, un lugar emblemático de este puerto en donde algunos lugareños suelen dar muestra de su valentía y se lanzan al mar desde lo más alto de un peñasco. Como era de esperarse, Mateo también ha querido vivir esta experieGalilea Montijo comparte cómo es la relación con la ex de su esposo, Fernando Reinancia, siguiendo el ejemplo de su padre. Eso sí, el pequeño ha contado con todo el apoyo y el consejo de los expertos, quienes lo han acompañado en este emocionante momento, el cual tiene muy orgulloso a Fernando y un poco asustada a Galilea, quien dijo tener sentimientos encontrados respecto a la hazaña de su primogénito.

A través de su perfil de Instagram, Reina compartió una fotografía del momento en el que su hijo estaba a punto de lanzarse al mar desde las rocas de La Quebrada. Evidentemente, no lo ha hecho desde lo más alto, como lo hacen los profesionales, aunque eso no le quita mérito al logro de Mateo, quien muy seguro se lanzó al agua, siempre siguiendo los consejos de su progenitor y de los clavadistas expertos que ahí trabajan. “El primer clavado de Mateo en #LaQuebrada ¡En casa es requisito! Gracias a mis hermanos clavadistas siempre por su cariño”, expresó Fernando en su publicación de Instagram, en donde ha dejado en claro que en su familia siempre ha sido una tradición el intentar saltar al mar desde La Quebrada.

Por supuesto, Galilea Montijo no ha tardado en reaccionar a la hazaña de su hijo de apenas 9 años, mostrándose un poco confundida respecto a sus sentimientos, pues aunque sin duda se siente muy orgullosa ante la valentía de Mateo, no pudo dejar de sentir cierto temor al ver a su pequeño brincar al mar. “No sé si estar más orgullosa de que salió extremo como el papá o desmayarme”, expresó la presentadora del programa Hoy, dejando en claro su agradecimiento por los clavadistas que se mantuvieron al tanto de la seguridad de su hijo y que se encargaron de instruirlo. “Gracias por cuidarlo a toda la banda de los clavadistas de La Quebrada”, finalizó la también actriz.

Fernando Reina, orgulloso de sus hijos deportistas

Como bien se sabe, el también empresario guerrerense es amante de los deportes extremos, algo que sus cuatro hijos han aprendido muy bien de él. Prueba de ello es el reciente triunfo de Claudio, uno de los hijos que tuvo durante su matrimonio anterior con Paola Carus, durante un torneo de pádel, algo que emocionó muchísimo a toda la familia. “Muy orgullosos todos de ti @claudio.reinac ¡Felicidades! Te amo y me siento muy feliz con tu triunfo en el pádel”, compartió el orgulloso papá en sus redes sociales, donde además compartió una linda fotografía familiar en la que se les puede ver celebrando por todo lo alto el logro del pequeño.

Como era de esperarse, Galilea se ha unido a la felicitación por el triunfo de Claudio, dejando en claro el gran cariño que le tiene al pequeño, a quien ha acogido como si fuera propio. “Los amo”, escribió la presentadora debajo de la fotografía que publicó su marido, acompañando su mensaje de algunos emojis de corazones, a lo que Reina Iglesias respondió: “Nosotros a ti”.

