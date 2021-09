¡Sorpresa! Claudia Álvarez y Billy Rovzar anuncian que están esperando mellizos

Con el corazón lleno de ilusión y tomados de las manos de su hija Kira, Claudia Álvarez y Billy Rovzar han anunciado por todo lo alto que se convertirán en padres nuevamente. Sin embargo, en esta ocasión la alegría ha sido doble, pues los emocionados papás han compartido con sus fans que están en la dulce espera de una parejita de cuates. Recordemos que en junio pasado, la actriz revelaba a la prensa que se sentía lista para darle un hermanito a su pequeña Kira, un anhelo que finalmente se ha vuelto realidad y de una forma muy especial, pues su familia ha sido bendecida por partida doble, por lo que en los próximos meses podrán cargar entre sus brazos a una niña y a un niño.

Fue a través de sus respectivos perfiles de Instagram donde la pareja compartió la emocionante noticia que ha tomado por sorpresa a todos, en donde ha compartido un hermoso mensaje y una serie de emotivas fotografías en donde podemos ver a los tres integrantes de la familia tomados de la mano, caminando por un hermoso campo y llevando en las manos unas bengalas de humo de colores azul y rosa, confirmando así que se trata de dos pequeños los que vienen en camino y que serán niño y niña. "¡NOTICIÓN! ¡Hemos sido doblemente bendecidos! Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió qué estábamos listos para recibir a ¡dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!", se podía leer en al pie del lindo álbum de fotografías en el que también pudimos ver a la tierna Kira vestir una chamarra en la que se puede leer la frase "Hermana mayor", preparándose así para la linda etapa de vida que están a punto de comenzar y en la que ahora serán cinco integrantes.

Como era de esperarse, las publicaciones de la pareja se han llenado de lindos mensajes de parte de sus seguidores, quienes emocionados no han dejado de enviar sus felicitaciones para la pareja y para su primogénita, que con apenas un año ya se encamina para convertirse en hermana mayor. Entre los cientos de mensajes de sus fans, han resaltado los de algunos de sus amigos famosos como Marcus Ornella, Grettell Valdez, Fernanda Castillo, Alessandra Rosaldo, entre otros famosos que también han tenido la fortuna de experimentar la maternidad y paternidad, o que incluso se encuentran también en plena dulce espera, como es el caso de Ximena Navarrete.

Esta noticia llega tan solo tres meses después de que Claudia Álvarez afirmara en una entrevista que se encontraba lista y preparada para convertirse en madre por segunda ocasión. Aunque sin duda, en esa ocasión, jamás imaginó que su segundo embarazo fuera a ser tan distinto al de Kira. “Todo va a ser a su tiempo, cuando Diosito quiera, yo estoy lista y ahora sí, sí me gustaría darle un hermanito o hermanita a Kira”, detalló la actriz a los micrófonos del programa Sale el Sol, en una charla en la que recordó que el embarazo de su hija fue in vitro, asegurando que con su segundo embarazo sería igual.

Madre prevenida….

En la misma entrevista, la actriz recordó que el tratamiento para congelar sus óvulos no fue nada fácil, pero reconoció que todo ha valido la pena, ahora que tiene a su bebé en sus brazos: “Con todos los avances tecnológicos que hay, yo tuve a mi bebé por In Vitro, gracias a Dios se dio de una forma, no rápida, porque es todo un proceso hormonal, es todo un proceso lento, duro, difícil, pero, ahora sí que hay muchas opciones para mujeres de la edad que quieran para tener hijos”, explicó. A todas las mujeres que desean tener hijos, pero que todavía no están listas para hacerlo, les recomendó: “Es prevenir si quieres ser mamá”, haciendo referencia al proceso al que ella recurrió.

