¡Felices 12! Inés Gómez Mont celebra el cumpleaños de Inesita, su hija mayor

Para Inés Gómez Mont la maternidad ha sido una etapa muy especial. Prueba de ello es la forma en la que se ha entregado por completo a sus seis hijos, con quienes ha formado una hermosa relación y una gran familia de la mano de su esposo Víctor Álvarez Puga. Y aunque pareciera que fue ayer cuando Inés debutó como mamá, lo cierto es que ya han pasado 12 años desde que la presentadora pudo experimentar por primera vez la alegría de cargar a uno de sus hijos en sus brazos. Es por eso que, para el reciente cumpleaños de Inesita, su primogénita, Gómez Mont lo ha celebrado por todo lo alto, dedicándole unas hermosas palabras de felicitación a su pequeña.

A través de su perfil de Instagram, Inés compartió una serie de fotografías en las que mostró la evolución de la cumpleañera, así como los momentos más entrañables que ha vivido a su lado. Junto a las imágenes, la conductora dedicó un lindo mensaje, en el que ha refrendado el amor que tiene por ella y lo agradecida que siente por tener la oportunidad de experimentar la maternidad de su mano. “¡Hoy cumple años la princesa de mi cuento! ¡Inesita cumple 12 años! Tú sabes cuánto le agradezco a Dios y a la Virgen por haberme dado la fortuna de ser tu mamá. Eres la luz de mis ojos, mi alegría más plena, mi motor de todos los días y mi gran maestra de vida”, escribió la conductora conmovida en las primeras líneas de su mensaje.

Inés continuó con sus palabras de lo más orgullosa, expresando sus buenos deseos para su pequeña, quien ha comenzado una nueva vuelta al sol. “Te amo mi muñeca hermosa, deseo que tu vida siempre esté llena de amor. Gracias por ser la mejor hija y hermana mayor. Tienes el corazón más bello y puro que conozco. Que nunca pierdas tu inocencia, tu nobleza y la capacidad de siempre ayudar al prójimo. ¡Eres mi orgullo en todos los sentidos! Te amo”, finalizó la conductora de lo más emocionada.

En otra publicación, la actriz mostró algunos detalles del festejo que organizó para su pequeña, en donde pudimos ver que sus cinco hermanos se encargaron de llenarla de muchas sonrisas y abrazos, ayudándole a soplar las velitas a su delicioso pastel de fresa. Además, la actriz reveló que la pequeña tuvo un día muy ocupado, pues se encargó de que su hija pasara un día de cumpleaños muy especial. “Fue un día muy lindo para ella, tomó sus clases, terminó tarea y nos fuimos a tarde de chicas y después a ¡gozar de la familia! Fue un gran día. Estuvo muy contenta”, compartió la presentadora emocionada, para finalmente agradecer a todos sus seguidores por las muestras de cariño que le hicieron llegar a través de ella a Inesita. “Gracias por siempre estar cerca de nosotros y por ser tan amorosos con los míos. Los amo”, expresó Inés.

Inesita, la maestra de Inés en la maternidad

Sin duda alguna, el haberse convertido en madre ha sido una experiencia muy enriquecedora para Inés Gómez Mont, quien ha encontrado en esta faceta de su vida todas las satisfacciones que en otros lados no ha podido encontrar, por lo que sin duda se ha entregado por completo a esta linda etapa de vida. Y aunque disfruta mucho de la maternidad, la misma conductora admite que la etapa que vivió con su primogénita sin duda fue muy especial, pues fue cuando experimentó por primera vez el amor de madre. “Mi niña que me enseñó a ser mamá y que me regaló la mejor experiencia que me pude imaginar. Sin duda, hace unos años yo no te di la vida, tú me la diste a mí. Me despertaste el sentimiento más bello del mundo que jamás me imaginé podría sentir por alguien en el mundo”, compartió Inés en un mensaje dedicado a su hija el año pasado, el cual compartió en sus redes sociales. “No sé si soy la mejor mamá para ti, pero sin duda, me esfuerzo todos los días para lograr llenar tu corazón. Espero que algún día leas esto (cuando tengas Instagram, porque todavía no te daré permiso, aunque me ruegues por tenerlo) y sepas lo orgullosa que estoy de ti y lo afortunada que me siento de ser tu mamá. Eres mi maestra en la maternidad y sé que a través de las etapas que vas descubriendo a mi lado, me vas enseñando muchos valores y experiencias inolvidables”, agregó conmovida.

