'Eres mi coincidencia favorita', el romántico mensaje de Juanpa Zurita para Macarena Achaga

El amor de Juanpa Zurita y Macarena Achaga sigue creciendo día con día. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, dónde suelen compartir algunos de los detalles más románticos de su relación. Tal y como lo ha hecho el influencer recientemente, cuando se ha dejado ver de lo más enamorado y nostálgico, dedicando unas dulces palabras para su guapa novia y dejando en claro que su amor está más fuerte que nunca, a pesar de la distancia, pues dijo, tiene más de un mes que no se han podido ver por cuestiones de trabajo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde el también actor de Luis Miguel, La Serie compartió unas románticas fotografías en las que se le puede ver muy bien acompañado de Macarena durante unas vacaciones en la playa, y junto a las cuales ha escrito un tierno mensaje para ella, en el que ha dejado en claro el gran amor que tiene por la actriz. “Eres mi coincidencia favorita. De alguna forma sin buscarte te encontré. Yo sé, muy cursi y meloso… lo cual nunca pensé ser, pero por alguna razón contigo no me molesta”, expresó el blogger de lo más inspirado, dejando salir su lado más sensible y romántico.

Enfocados cada uno en sus proyectos, han tenido que vivir su amor a la distancia, pues según reveló Juanpa, Macarena se encuentra fuera de México debido a un proyecto laboral, por lo que no ha dejada pasar la oportunidad de dejar en claro lo mucho que extraña estar a su lado. “Llevamos un mes sin vernos, tú estás grabando en Argentina y yo en México… en el pasado siempre me burlaba de las cursilerías de las parejas y lo dramáticos que eran cuando no se podían ver. Se me hacía completamente exagerado - y heme aquí-, todo embobado. Vaya sape que me dio el universo. Te extraño, pulga”, señaló nostálgico y completamente enamorado.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, la publicación de Juanpa ha generado un sinfín de reacciones de sus fans, quienes han llenado el post de mensajes de felicitación para ambos, en los que han destacado lo mucho que les gusta verlos juntos y enamorados. Entre todas esas respuestas, ha llamado la atención de Macarena, quien rendida ante el tierno detalle de su novio, no dudó en contestar: "Quiero todo contigo", generando la emoción de los seguidores de Juanpa.

Compañeros de aventura

Desde Juanpa Zurita saltó a la fama dejó claro que es un apasionado de los deportes extremos, una actividad que ahora sabemos comparte con su novia para quien, este estilo de vida, es algo nuevo, así lo describió la actriz en marzo pasado cuando compartió en Instagram las mejores fotos del Pico de Orizaba: “Esto es sin duda, lo más difícil que he hecho en mi vida. No es sólo la fuerza física de subir la montaña más alta de (México)… Es también entender que tenemos el poder de ser quienes decidamos ser, que tu felicidad si se mide en carcajadas por minuto, que una montaña (un obstáculo, un miedo, una duda, un secreto, un dolor) se puede subir si estás bien acompañada, bien guiada, si tienes en la mente la única opción posible todo el tiempo: Lograrlo”, escribió en su feed de Instagram aquella vez, una ocasión que también sirvió para que ambos mostraran las primeras pistas de su amor.

VER GALERÍA