¿Qué hacían juntos el Canelo Álvarez y Kendall Jenner?

Sin duda alguna, Saúl 'Canelo' Álvarez siempre encuentra la forma de acaparar titulares, ya sea por sus triunfos arriba del ring o por las fastuosas fiestas que suele organizar, como lo fue su reciente boda con Fernanda Gómez. Sin embargo, en esta ocasión el guapo boxeador ha causado revuelo por su encuentro con Kendall Jenner, con quien compartió una divertida velada en un lujoso restaurante de Los Ángeles, lo que sin duda tiene a los fans de ambos con las expectativas por los aires. Pero ¿qué hacían estas dos grandes celebridades reunidas? Ha sido el tapatío quien ha compartido algunos detalles de su encuentro con una de las mujeres más famosas del mundo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue justo a su salida del restaurante en el que se encontró con una de las hermanas menores del clan Kardashian-Jenner, que el 'Canelo' fue abordado por un grupo de paparazzi quienes no dudaron en cuestionarlo por su encuentro con la modelo, haciendo referencia a una posible asociación de negocios con la también socialité, quien recientemente lanzó la marca Tequila 818. "No sé de qué me hablas”, dijo el boxeador mientras firmaba unos guantes de box de algunos de sus fans que también lo esperaban a las afueras del restaurante, instantes que fueron registrados por medios como Hollywood Fix.

Ante la insistencia de los reporteros y él ya entrando en confianza, finalmente admitió que su encuentro con Kendall fue por negocios y que sí se encuentran en pláticas ante una posible asociación con la marca de tequila de la hija de Kris Jenner. “Estuviste cenando con Kendall, ¿verdad?”, preguntó el reportero, a lo que Álvarez respondió: “Sí, estaba ahí con el proyecto del tequila y vamos a ver qué hacemos”, dijo con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que su primera respuesta fue en tono de broma, haciendo gala de su buen humor.

VER GALERÍA

Por su lado, Kendall también fue vista a su llegada y a su salida del restaurante. Y aunque se dejó fotografiar por los medios presentes e incluso les regaló algunas sonrisas, en ningún momento se detuvo para dar alguna declaración. Eso sí, la modelo llegó con una botella de su tequila en la mano, misma que ya no portaba a su salida.

El tequila de Kendall

Fue en febrero de este año cuando Kendall Jenner se adentró al mundo de los negocios, esta vez interesado en el mundo tequilero, una bebida que sin duda se ha convertido en la favorita de muchas personas alrededor del mundo y que es muy característica de México. Y aunque este lanzamiento le ha provocado algunas críticas a la socialité, pues incluso ha sido acusada de apropiación cultural, Tequila 818 ya se encuentra disponible a la venta, aunque hasta ahora solo se envía a algunos lugares de Estados Unidos. De acuerdo a la información disponible en el sitio web del tequila, los precios por botella de esta bebida varían según sus características. Y es que, por ejemplo, una botella de tequila blanco tiene un valor de 45 dólares (más de 900 pesos mexicanos). Por otro parte, el precio de un tequila reposado tiene un precio de venta de 59 dólares (más mil 200 pesos mexicanos). Se espera que en un futuro la distribución de este tequila pueda llegar a más puntos de venta.

VER GALERÍA