Mauricio Ochmann y su novia Paulina Burrola disfrutan con Kailani de un divertido día en el zoológico

Tras su regreso a México luego de un tiempo grabando en España, Mauricio Ochmann ha querido aprovechar al máximo el tiempo con sus seres queridos. El actor había estado contando los días para reunirse de nuevo con su novia Paulina Burrola, y en cuanto volvió al país se fue con ella a Tepoztlán, Morelos, para disfrutar de una merecida escapada romántica. Luego se les unió Kailani, hija del intérprete, y él no podía estar más feliz, tal como lo dejó ver entonces en sus publicaciones. El protagonista se ha vuelto a ir de paseo con sus dos amores, esta vez a Puebla a visitar un zoológico. La pequeña, de quien ya es conocido su cariño por los caballos, fue la más feliz al poder convivir de cerca con muchos animales, incluidos los más imponentes, como los rinocerontes. Por su parte, la modelo apovechó la oportunidad para compartir algunos datos importantes sobre la conservación y cuidado de las especies, dejando ver una faceta que no se le conocía. "Momentos inolvidables", escribió Mau al compartir en su Instagram una linda postal de él y su nena contemplando a los elefantes. Y no fue la única imagen que publicó en su feed, pues después subió una imagen en la que se le veía posando con su guapa novia. Paulina, por su parte, no sólo retomó algunos de los videos captados por su galán, sino que aprovechó la oportunidad para compartir importantes datos sobre la conservación de las especies. "Qué día tan más lindo, lleno de amor, emoción y conciencia en proteger con tanta pasión a tantas especies animales y a la naturaleza", escribió en su Instagram. Haz click abajo para ver lo bien que la pasó este trío en su visita al zoológico.

