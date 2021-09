María Levy revela la dura realidad de sus fotografías con más likes: 'Era muy infeliz'

Gracias a la madurez con la que hoy asume la vida, María Levy ha podido dar sinceras lecciones de aceptación y amor propio a todos sus fanáticos, enviando importantes mensajes sobre su experiencia al hacer frente a algunas batallas personales. Precisamente, la nieta de Talina Fernández ha puesto sobre la mesa el tema de las fotografías con más “me gusta” en sus redes sociales, mismas que anteriormente solía compartir para recibir la aprobación de terceras personas, aunque consiente de que detrás de esas imágenes había historias difíciles, de las cuales no había hablado hasta ahora.

Tan transparente como suele ser, María abrió la conversación en Tik Tok al publicar algunas postales bajo el título “la historia detrás de mis fotos con más likes”, mostrando las mismas y contando a través de varios clips lo que a simple vista no se logra percibir. “Esta foto es una de mis fotos más likeadas en Instagram, la cual archivé porque me da pavor. La banda así de: ‘Te ves súper tonificada, tienes cuadritos, te ves muy bien’. Claramente no sabían que yo estaba sufriendo de un súper grave trastorno alimenticio…”, dijo la chica, que colocó de fondo la instantánea en la que aparece en traje de baño negro y luciendo visiblemente delgada, esto durante una escapada a la playa.

Sin ningún filtro, la mayor de los hermanos Levy contó las dificultades a las que se enfrentó por esos días, orgullosa de haber logrado salir adelante de esa circunstancia que le ha dejado importantes lecciones. “Antes de irme a ese viaje comía una lata de atún al día, hacía Bikram Yoga, o sea, yoga a 45 grados, 90 minutos y una hora de clase de box. Durante el viaje tomaba laxantes después de cada comida, comía muy poco o no comía y me la vivía ahogada. Hoy estoy recuperada y soy mucho más feliz, me siento mucho más cómoda y mucho más tranquila con mi cuerpo y con quien soy. Lo que vemos en redes es menos del 10 por ciento detrás de la vida de esa persona”, advirtió.

En su publicación, María también retomó una de las primeras fotografías que marcó el inicio de este comportamiento en redes, cuando siendo tan solo una adolescente descubrió que de esta manera podía llamar la atención. Así, mostró otra postal en la que aparece de la misma manera en la playa y luciendo un traje de baño blanco. “Esta foto me la tomé en el 2010, cuando tenía 14 años, no era popular ni nada en la escuela, hasta que la subí y recibí lo que más deseaba, muchísima atención y “amor”: ‘Qué cuerpazo, pasa la dieta, te ves súper feliz’. Cuando en realidad era muy infeliz…”, dijo, para luego hablar de los conflictos emocionales que la aquejaban. “Tenía una ansiedad que me comía por dentro, tenía 14 años y no dejaba de fumar, tomaba a escondidas y de pronto esta fue como la solución a mis problemas: ‘Si subo una foto en traje de baño en donde me veo perfecta y flaca, entonces voy a tener atención y amor’. Y ahí comenzó mi historia con el trastorno de la alimentación, una historia súper oscura, súper dolorosa que después de diez años sigo tratando…”, reveló.

Una lección de madurez

Con el paso de los años, María ha tenido muy claro el tema de la aceptación y el amor propio, invitando a sus seguidores a ser muy consientes y precavidos de los contenidos que consumen en redes sociales, pues estos distan por completo de la realidad. “De verdad me siento mejor que nunca, en cuanto a mí, en mi relación conmigo… Y una de las claves en este camino, fue filtrar muchísimo el contenido que consumo en redes, o sea, estamos expuestos 24/7”, revelo la jovencita en otra de las charlas. Por supuesto, a lo largo de este camino ha contado con el apoyo de su familia, una de sus principales motivaciones. “Me acompañó, obviamente, mi abuela que de verdad que Dios la bendiga, a parte a su edad, yo le debo mucho”, dijo en entrevista con Ventaneando en días pasados.

