Enfundada en Chanel, Kristen Stewart ha presentado a su Diana en el Festival de Venecia

El gran día llegó, en medio de una gran expectación se ha podido ver por primera vez la cinta Spencer de Pablo Larraín en el Festival de Venecia. En esta alfombra roja no hubo grandes vestidos y dramáticos despliegues, la protagonista era la cinta que está basada en la Princesa Diana, específicamente durante un fin de semana de la Navidad de 1991, cuando supuestamente, su matrimonio se habría derrumbado frente a sus ojos durante su tradicional estancia en Sandringham. La gran protagonista de la cinta es Kristen Stewart, quien a pesar de haber sido cuestionada, ha sorprendido en el papel que a través de las décadas han interpretado un puñado de actrices. Para su gran noche, no podía sino enfundarse en un look de Chanel, firma de la que es embajadora y que cariñosamente la apoyó en esta cinta creando los looks dignos de una princesa.

A diferencia de su personalidad usualmente sobria, Kristen se veía feliz en la alfombra roja de Spencer, como si se tratara de una gran celebración. La gesticulación, los movimientos con las manos y los guiños a los camarógrafos se hicieron presentes en un despliegue pocas veces visto de su parte. Para esta ocasión eligió un conjunto de la colección de Alta Costura otoño invierno 2021 de Chanel. En un delicado verde menta con detalles de encaje, plisados y un gran moño a la cintura, Kristen se veía cómoda y alegre. A diferencia del look de pasarela, la actriz llevó unos tacones blancos modelo Hot Chick de Louboutin.

Los complementos que la actriz eligió para esta noche estuvieron protagonizados por una gargantilla modelo Camélia de la firma francesa por excelencia, que iba a juego con el anillo Coco Crush de Chanel. Rompiendo con el look con el que se le había visto en sus dos otras apariciones en el Festival, esta noche llevó la melena suelta con unas ligeras ondas y un maquillaje dramático que contrastaba con el tono amarillo que lleva en la melena -algunos tonos por encima del que se le ve en la cinta-.

La actriz posó junto a Pablo, director de la cinta y el hombre detrás de Jackie, el retrato de Jacqueline Kennedy. Conscientes del gran momento que estaban por protagonizar, Larraín y Stewart se sentaron en una de las tarimas de la alfombra para posar para las cámaras.

¿Qué le espera a Spencer?

Será hasta el 5 de noviembre cuando el público en general podrá ver en la pantalla grande la cinta que retrata un momento muy específico de la vida de Diana, eso sí, bajo el imaginario de sus creadores, pues nadie sabe lo que verdaderamente estaba viviendo la Princesa de puertas adentro. Apenas hace unos días se dio a conocer, primero, el póster de la cinta y después su primer trailer, el cual dio un vistazo más cercano a la desesperación y tristeza que son retratadas en un personaje conocido y querido alrededor del mundo.

Hasta el momento, las críticas se apuntan en favor de Spencer y se reporta una larga ovación de pie en el Festival. Más allá del hermoso vestuario que estuvo en gran parte a cargo de Chanel, se habla del dolor que se logra retratar en el personaje de Diana. Se dice que la película empieza con una frase en la pantalla: “Ésta es una fábula basada en una verdadera tragedia”. Y es que, aunque todos sabemos el terrible desenlace que la vida de Diana tuvo, al parecer, la cinta retrata uno de los momentos más complicados en la historia de la Princesa, varios años antes de su lamentable muerte.

