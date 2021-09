Aislinn Derbez y su dura reflexión sobre la paternidad compartida: 'Yo viví una infancia donde mamá odiaba a papá'

Entre los exitosos proyectos en los que ha participado Aislinn Derbez, sin duda ha destacado su podcast La Magia del Caos. Y es que a través de este espacio, la actriz ha podido abrirse como nunca y compartir sus reflexiones y experiencias más personales, muchas veces de la mano de especialistas. De este modo, los seguidores de la intérprete han podido conocer más sobre algunos momentos de su vida, como cuando hace unos meses se sinceró junto a su hermano José Eduardo sobre las diferencias en sus respectivas infancias. Ahora, la estrella de La Casa de las Flores nuevamente ha hablado sobre cómo vivió dicha etapa, aunque en esta ocasión ha revelado un aspecto muy duro relacionado con la relación y convivencia entre sus padres.

En su podcast más reciente, Aislinn sostuvo una charla con la coach Vanessa Grunwald sobre crianza consciente. En un momento de la conversación la actriz puso sobre la mesa el tema de la co-paternidad, argumentando su importancia ante el hecho innegable de que padres y madres siempre tendrán opiniones distintas en asuntos relacionados con sus hijos, y fue así que mencionó en primer lugar su experiencia con Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani. “A mí el co-parenting con Mau siempre fue muy fácil, siempre nos respetamos tanto en la relación que fue como natural el saber que siempre teníamos que estar de acuerdo frente a nuestra hija en todo”, aseguró la intérprete. “Si él o yo no estábamos de acuerdo, lo veíamos tras bambalinas. No nos poníamos a discutir nunca frente a nuestra hija, pero esto no es lo más común”, agregó.

Tras señalar que la práctica de siempre estar de acuerdo frente los hijos, no es tan frecuente en las familias, Aislinn mencionó su experiencia personal cuando era niña y presenciaba las discusiones de sus padres. “Y te digo porque yo lo viví, yo viví una infancia donde mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas y uno decía una cosa… (otro otra), y entonces se retaban en frente de mí”, recordó la actriz. “Ahí era una lucha de poderes y era hablar mal el uno del otro”, agregó al describir los momentos más difíciles de la relación entre su padre, Eugenio Derbez, y Gabriela Michel, su mamá. No obstante, la intérprete no detalló si esta situación ocurría estando ellos juntos o cuando ya habían tomado caminos separados. “Creo que eso son las cosas más aberrantes que pueden hacer los papás, más espantosas, que uno diga una cosa y el otro lo contradiga y diga otra cosa enfrente de los hijos, no están entendiendo el daño abismal que les hacen”, reflexionó. Los años han pasado, y aunque la actriz recuerda aquellos duros momento, hoy no tiene más que amor y agradecimiento hacia sus padres, quienes a su manera hicieron lo posible por su bienestar.

Sin embargo, la actriz se reconoció satisfecha de haber logrado con Mauricio, pese a su ruptura como pareja, una convivencia amistosa, siempre enfocada en la felicidad de su hija. “En eso sí me siento muy contenta y orgullosa porque, a pesar de que decidimos separarnos, nos vemos todo el tiempo, convivimos con ella, salimos a comer y enfrente de ella nunca cambió la relación, enfrente de ella siempre fuimos los mismos papás que siempre estuvieron de acuerdo”, aseguró. “Entonces creo que es muy importante aprender hacer adultos y creo que es muy importante aprender a ponerse de acuerdo, enfrente de los hijos, aprender a ser equipo, pase lo que pase”, reflexionó.

Aislinn y su sincera charla con José Eduardo sobre sus infancias

En marzo pasado, Aislinn tuvo a José Eduardo como invitado especial en La Magia del Caos, oportunidad en la que ambos compartieron recuerdos. En la charla la actriz cuestionó a su hermano directamente sobre su niñez como hijo de Victoria Ruffo, un ícono de la pantalla chica. “¿Cómo fue tu infancia de rey, de tener nanas, choferes, fiestas infantiles extravagantes? Madre famosa, reina de las telenovelas; padre cuando empezó a ser famoso… ¿No se te subió en algún momento?”, pero antes se tomó un momento para hablar un poco de la manera en la que ella vivió su propia infancia. “Yo vivía una situación muy distinta a la tuya. De hecho, a mi papá le iba bastante mal, a mí apenas si me compraban ropa nueva, siempre mi ropa estaba rota, tenía calcetines rotos, los zapatos rotos, mi mamá se enojaba con mi papá todo el tiempo, así de: ‘cómprale zapatos y ropa a la niña’, y mi papá siempre decía: ‘es que no tengo dinero’... Así que digas, mi infancia como que fue tan ostentosa, y tan nice como la tuya, no”, compartió entre risas Aislinn, dejando entrever algunos detalles hasta entonces desconocidos de su niñez. “Tuve una infancia muy padre, en el sentido de que tuve todo, se me consentía mucho, se me daba todo a manos llenas y creo que eso, de una u otra forma, o lo agradeces o termina perjudicándote, también”, compartió por su parte el actor.

