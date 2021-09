El esperado regreso de Addison Montgomery a Grey’s Anatomy

Cómo olvidar aquella escena, todo parecía ir de maravilla entre Meredith Grey y Derek Sheperd, el romance que comenzó en el primer capítulo de Grey’s Anatomy estaba en pleno cuando llegó alguien que nadie esperaba, Addison Montgomery, la exesposa del ojiazul doctor. La historia era más complicada que una simple infidelidad, la pareja se había separado antes porque Addison había tenido un romance con el mejor amigo de Derek -quien después se convertiría en el encantador McSteamy-, y llegaba a Seattle dispuesta a recuperar a su marido cuando esa relación terminó. El personaje cobró tal fuerza que se decidió que dejara el show para tener su propia serie, Private Practice. De eso han pasado varios años, pero, después de la temporada en la que los personajes más queridos de la famosa serie han regresado, Addison hacía falta, pero ya no más pues Kate Walsh, la actriz que da vida a la elegante doctora, ha anunciado que está de vuelta.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Patrick Dempsey confiesa que lloró al despedirse nuevamente de McDreamy

Uno más de los queridos doctores de Grey’s Anatomy se despide del show

La temporada 17 de la afamada serie llegó llena de sorpresas. Lo que parecía imposible ha sucedido e incluso, los personajes que habían muerto con el paso de los años -algo por lo que Grey’s siempre ha sido conocida- comenzar a aparecer de creativas formas. Es por eso que no ha sido una sorpresa que Addison se una a ellos en el estreno de la temporada 18. A través de las redes sociales del show, de Kate y de Shonda se dieron a conocer dos videos en los que la actriz daba el anuncio. “Bueno, bueno, bueno, miren quién está por aquí. Así es, mis amores. La Dra. Addison Montgomery está de vuelta en el Grey Sloan Memorial Hospital y estoy muy emocionada de estar en casa otra vez reuniéndome con Shonda, Ellen y el resto del increíble elenco”, se le escuchaba decir.

Una fiel usuaria de las redes sociales, Kate también utilizó una de las tendencias favoritas de Tiktok, grabando un video mientras bailaba respondiendo preguntas, una de ellas, por supuesto, si volvería alguna vez al show. Para sorprender a sus fans, Kate terminó el video con todo y su bata de doctora mientras mostraba sus mejores pasos. Ellen Pompeo, protagonista de la serie y quien en un inicio daba vida a la rival de amores de Addison, respondió en Instagram al simpático video: “Hay que darles lo que quieren…televisión dramática de calidad”. Ni tarda ni perezosa, Kate escribió: “Estoy tan lista”.

VER GALERÍA

La extraña despedida del personaje de Alex Karev

¿Qué estuvo haciendo todos estos años?

Fue precisamente hace 10 temporadas que Kate se despidió de Grey’s Anatomy para seguir dándole vida a Addison en su propio show. Desde 2013 que terminó Private Practice, Kate no ha dejado de trabajar, aunque en más de una ocasión se le escuchó dispuesta a regresar al drama médico. Ante la vuelta de Patrick Dempsey hace algunos meses, fue de las primeras personas en reaccionar en redes sociales y querer unirse a sus excompañeros. Según IMDB participará en 3 capítulos de la nueva temporada que está por estrenarse.

A lo largo de la última década, Kate ha participado en algunas de las series más populares. El año pasado se pudo ver a Kate en Emily in Paris, antes de eso dio vida a un estrafalario personaje en The Umbrella Academy, también formó parte del elenco de 13 Reasons Why y Bad Judge, trabajos que alternó con una serie de participaciones en películas.

VER GALERÍA