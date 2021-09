La impresionante sorpresa de aniversario que Fedez a Chiara Ferragni

Parece que fue ayer cuando Chiara Ferragni y Fedez se convirtieron en marido y mujer, sin embargo han pasado ya tres años. La pareja se dio el 'sí, aceptó' en una romántica ceremonia en la comunidad de Noto, en Sicilia, la cual se celebró apenas cinco meses después del nacimiento de su hijo Leone. El tiempo ha pasado y ahora, luego de que le dieran la bienvenida a su pequeña Vittoria el pasado mes de marzo, la pareja ha festejado su tercer aniversario de bodas. "Hace tres años me casé con el hombre de mi vida y fue uno de los mejores días que he vivido, rodeado de todas las personas que realmente amo. Por muchos años más celebrando este sentimiento, Te amo", escribió la empresaria al recordar el día de su enlace. "Hace 5 años escribí una canción que me presentó a la persona de mi vida y hace exactamente 3 años que nos casamos. Gracias por estar siempre ahí, gracias por darme las almas más preciosas de mi vida", expresó por su parte el rapero refiriéndose a sus hijos pero también revelando una pequeaña pista de la sorpresa que le había preparado a su mujer. Sin suponerlo siquiera, la también influencer compartió a a sus seguidores en Instagram que su marido le había preparado algo por su aniversario, y se dirigió hasta el lugar de la cita: el famoso Lago de Como. Chiara no pudo ocultar su emoción al ver el especial detalle que Fedez había preparado: "Esta noche, para celebrar nuestro tercer aniversario de bodas, me subió a una plataforma en medio del Lago de Como y me cantó su nueva canción", contó al compartir un vistazo del especial concierto privado. "Todavía no encuentro las palabras", agregó después. Haz click abajo para ver más de este romántico festejo.

