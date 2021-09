‘¡Qué está pasando!’ Thalía sufre una inundación en su hogar

Hace apenas unos días, Thalía celebraba por todo lo alto, y rodeada de toda su familia, su cumpleaños número cincuenta. En esta ocasión la cantante aprovechó para compartir una profunda reflexión, en la que dejó ver la filosofía con la que se ha conducido a lo largo de su vida: aferrarse sólo a las cosas buenas y de las negativas tomar las enseñanzas antes de dejarlas ir. Ahora, la intérprete se ha topado con una situación que seguramente ha puesto a prueba su personalidad zen, y es que, debido a las fuertes lluvias, ha sufrido una caótica inundación en su hogar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Cercana siempre a sus seguidores, Thalía compartió el minuto a minuto de este imprevisto en su casa. “¡Oh por Dios! Chicos, mi casa se inundó, se está inundando… ¡Mire esto!”, expresó la cantante visiblemente impactada en la primera de las Instagram Stories en la que mostró los estragos de la lluvia en el interior de su hogar. Caminando en pantuflas, la intérprete mostró cómo el agua se extendía mojando el piso alfombrado, hasta llegar el gimnasio alcanzando las pesas y aparatos. “Les juro que me da risa, me da risa de la angustia chicos”, comentó después la guapa mexicana quien al parecer intentaba poner su mejor su mejor cara ante esta inesperada situación.

VER GALERÍA

Thalía continuó con su recorrido hasta llegar una habitación en la que había una pantalla verde, trípodes y equipo de profesional de iluminación. “¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando en mi casa! No, no, no, esto va a explotar”, expresó angustiada mientras seguía haciendo su inspección. “No por favor, las luces, la electricidad, todo”, comentó mientras intentaba alejar unos cables del agua. “Ay Dios, es la fuente de la juventud”, bromeó un tanto nerviosa al acercarse esta vez a lo que parecía ser un baño que el agua empezaba a inundar rápidamente.

Su actitud ante la adversidad

Si bien la cantante se mostró en un inicio visiblemente impactada por las afectaciones del agua en su hogar, luego de alejarse de las áreas inundadas se tranquilizó. “Ay no cariños, ya me vine un poco a relajar, esto está intenso, va a ser una noche intensa, Dios mío”, expresó mientras se recostaba en una cama. “Bueno, Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando”, comentó después al tiempo que respiraba profundamente. “Abrazar el problema y no pelearlo, Dios sabe para qué”, confió la intérprete, quien siempre se ha refugiado en su fe ante todo tipo de adversidades.

“Ay, es que yo mejor me río para no llorar”, dijo Thalía resignada. “Cariños no saben cómo ha crecido esa fuente de la juventud”, dijo entre risas, para luego actualizar a sus seguidores sobre el avance de la inundación en su casa. “Les voy a mostrar la segunda faceta de cómo va la inundación, no hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera, o sea, no hay nada qué hacer más que esperar, no pasa nada, a ver al rato a sacar el kayak”, explicó, sin perder la oportunidad de mostrar su característico sentido del humor. Inmediatamente la cantante mostró el impresionante nivel que alcanzó el agua en las habitaciones que antes había recorrido, al grado de que ya era imposible caminar ahí sin mojarse los pies completamente. “Ya está alcanzando el primer escalón… No me puedo meter, pero ya todo mi set, mi pantalla verde está flotando”, señaló. Sin embargo, pese a lo dramático de la situación, la intérprete siguió bromeando divertida e incluso comparó la escena con la película Titanic. “Aquí se va a aparecer (Leonardo DiCaprio)”, comentó. Seguramente la mexicana compartirá después en qué terminó su odisea causada por la lluvia.

VER GALERÍA