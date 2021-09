¿Qué? Aseguran que Kanye West habría admitido que le fue infiel a Kim en una de sus canciones

En los últimos días, Kim Kardashian y Kanye West han dado mucho de qué hablar luego de que, en medio del proceso de divorcio, la empresaria se vistiera nuevamente de novia, esta vez, para la presentación de Donda, el álbum nuevo del rapero. Mientras algunos medios aseguran que la pareja está a un paso de la reconciliación, tal como lo publicó esta tarde el sitio E! donde se aseguró, una fuente cercana a la socialité admitió que ella “está abierta a la posibilidad de volver a estar juntos”, el sitio Six Page lanzó una bomba hacer públicas las declaraciones de un allegado a Kanye que les aseguró el tema Hurricane lo escribió para admitir que, entre el nacimiento de Saint y Chicago, cometió un desliz.

Esta información ha provocado revuelo entre los fans de la pareja que no dan crédito que Kanye haya cometido infidelidad durante el matrimonio: “La canción, en cierto modo, es su testimonio de todo lo que hizo mal, donde asume la responsabilidad por la ruptura de su matrimonio”, comentó la fuente a Six Page. En este tema Kanye dice: “Aquí voy con una chica nueva”, verso que para muchos era una clara referencia a Irina Shayk con quien fue captado recientemente en una salida; sin embargo, el informante asegura que a la “chica nueva” a la que se refiere es una mujer del pasado, narrativa que es reforzada con la parte en la que dice: “Y sé cuál es la verdad/ Todavía jugando después de dos niños”.

La fuente explicó: “Si miras más de cerca la letra, se está refiriendo a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso después de tener dos hijos”. En este tema, el rapero también hace alusión a que no regresará a su mansión multimillonaria, donde vive Kim y los niños, además de admitir que está luchando contra el abuso del alcohol: “Una casa de sesenta millones de dólares, a la que nunca volví”, dice el rapero en esta canción. Pero según el informante esta infidelidad no fue la gota que derramó el vaso en el matrimonio del rapero pues, todo parece indicar, que este no era un tema nuevo para Kim quien, luego de la indiscreción de su marido tuvo dos hijos más: Chicago y Psalm.

Mientras este nuevo rumor rodea a la pareja, sus nombres continúan siendo tendencia luego de la presentación de Donda, una evento para el que Kim se vistió nuevamente de novia, esta vez, Balenciaga Couture que incluyó un largo vela que cubrió su rostro, un gesto con el que le mostró su apoyo incondicional al padre de sus hijos en este nuevo proyecto musical que lo tiene muy entusiasmado y en el que ha estado trabajando durante los últimos meses, justo después de su separación y de la crisis que vivió su familia. A pesar de haber atravesado por momentos difíciles, ahora, parece que Kanye y Kim están en un buen lugar, de acuerdo con lo que dijo un allegado de la pareja a E!

¿Reconciliación en puerta?

Mientras la información de la supuesta infidelidad de Kanye sale a la luz, algunos aseguran que la expareja están a un paso de la reconciliación, luego de que la familia disfrutó de una visita San Francisco, sin contar el almuerzo que el rapero y la empresario disfrutaron en Malibú hace dos semanas: “Finalmente están en un gran lugar y Kim quiere disfrutar este tiempo y ser una familia. Kanye ha expresado que la quiere de vuelta y Kim está abierta a ella, pero quiere centrarse primero en reconstruir la base de la relación y la amistad para fortalecer la relación”, comentó el informante.