Elizabeth Álvarez habla con cariño de los hijos mayores de Jorge Salinas

Más allá de su faceta como estrellas de televisión, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas son una pareja amorosa y entregada por completo a su familia. La actriz acaba de celebrar por todo lo alto su cumpleaños, apenas un mes después del de su marido, ocasión en la que él recibió un sinfín de muestras de cariño, incluida la de Gabriella, su hija mayor. Ah sido justamente al hablar de festejos, que la guapa intérprete ha revelado que sus hijos, Máxima y León, pudieron finalmente reunirse hace poco con sus hermanos mayores, de quienes habló con mucho cariño.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Feliz y agradecida de poder celebrar un año más de vida, Elizabeth fue cuestionada sobre su marido, quien fue el encargado de sorprenderla en su día. La actriz no pudo evitar destacar el papel que ha desempeñado Jorge como padre de sus mellizos, a quienes ha calificado como su mayor regalo. “Él es un padre que ama a sus hijos, los adora, y yo creo que eso es lo más importante, amar y amado, como hijo yo creo que es una bendición”, comentó la estrella de Fuego en la Sangre en entrevista para el programa Despierta América.

VER GALERÍA

En dicho espacio, la actriz reveló además que hace poco, los hijos mayores de Jorge, Gabriella, la hija que tuvo con la actriz Adriana Cataño, y los gemelos Jorge Emilio y Santiago, fruto de su pasado matrimonio con Fátima Boggio, pudieron reunirse con él, en el que fue un encuentro mu especial y sobre todo esperado, pues la situación derivada de la pandemia no les había permitido estar juntos. “Hace poco estuvimos todos celebrando y pues nada yo creo que no hay más bendición para los hermanos que juntarse, compartir y disfrutar y de eso se trata la vida”, expresó Elizabeth. “Ya tenía mucho tiempo que no se veían todos por la pandemia, pero finalmente se juntaron y se logró”, agregó.

Elizabeth, quien ha alcanzado el éxito también como youtuber gracias a su talento en la cocina, no precisó su cuál fue el festejo que propició el encuentro entre los hermanos salinas, aunque bien pudo haber sido el cumpleaños de su marido el pasado 27 de julio. No obstante, ésta no ha sido la única celebración en la familia, pues por esas mismas fechas, Jorge Emilio y Santiago, cumplieron 17 años. Estos chicos viven junto a su madre en Perú, aunque no es raro verlos de visita en Miami, donde vive Gabriella, o en México, donde tiene su residencia su papá.

VER GALERÍA

Al hablar de festejos, familia y del papel de padre de su marido, Elizabeth fue cuestionada directamente en el programa de Univision sobre la posibilidad de otra paternidad por parte de Jorge Salinas, a lo que ella no pudo más que pronunciarse a favor de los niños, reiterando su apoyo a las decisiones de su esposo. “No es ajeno a mí porque yo estoy casada con Jorge, pero yo respeto todo lo que suceda pues en estos acuerdos, ojalá que pronto lleguen las partes implicadas pues, a través del diálogo, de la comunicación y resuelvan las diferencias porque nada sería más lindo que, por el bien de todos los niños, pues todos los niños tengan todos sus derechos y sean felices”, expresó.

Cómo es la relación de Máxima y León con sus hermanos mayores

La actriz ha sido abierta al hablar de su familia y de la relación que mantienen sus mellizos con sus hermanos mayores. Hace poco más de un año, durante una charla virtual que mantuvo con el programa En la Línea con Ligia Robles, Elizabeth compartió algunos detalles de la convivencia entre hermanos. “Bien, (su relación es) de hermanos. Ellos aman a sus hermanos”, aseguró al ser cuestionada sobre el tema. A su vez, la estrella de telenovelas reveló que ha hablado con sus pequeños sobre la importancia de tener a sus hermanos a su lado y de cuán afortunados son de tenerlos. “Yo desde que estaba embarazada les decía a mis hijos así en la pancita: ‘Ustedes son súper afortunados porque tienen hermanos y es el regalo más grande de la vida, así es que aprovéchenlos, disfrútenlos, ámenlos, quiéranlos’. Y creo que Máxima y León son muy conscientes de lo bendecidos que son de tener a sus hermanos”, expresó entonces conmovida.

VER GALERÍA