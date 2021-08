La emoción de Adrián Uribe al escuchar a su hija Emily decir papá

La vida de Adrián Uribe dio un vuelco de 180 grados el día en el que pudo cargar a su hija Emily en sus brazos por primera vez. Y es que a pesar de que el actor ya había experimentado la paternidad al lado de su hijo Gael, de 18 años, el poder convertirse en padre de una niña sin duda ha cambiado su perspectiva de lo que para él era ser papá. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suele compartir algunos de los momentos más entrañables al lado de la pequeñita que ha nacido fruto de su relación con Thuany Martins. Tal y como sucedió recientemente, cuando el intérprete presumió por todo lo alto uno de los momentos más emocionantes de su vida como padre, pues su pequeñita ha comenzado a decir sus primeras palabras, y por supuesto una de ellas ha sido “papá”. Como era de esperarse, el también comediante no podría estar más emocionado con esta situación, por lo que incluso no ha perdido la oportunidad de registrar este momento en video, el cual ha querido compartir con todos sus seguidores. Obviamente, Thuany no está muy feliz con las primeras palabras de su pequeñita, pues hasta ahora no ha dicho “mamá”, sin embargo, no dudó en celebrar el que Emily por fin haya dicho papá. “La cargas por nueve meses en la panza, sufres por el parto, te desvelas y todo para esto”, dijo en tono de broma la guapa brasileña, quien se mostró orgullosa de su pequeñita. Da play al video y no te pierdas este tierno momento.

