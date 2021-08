Así fue el increíble festejo cumpleañero de Elizabeth Álvarez

Los festejos no terminan en casa de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, pues poco más de un mes después del cumpleaños del actor, esta bella familia nuevamente está de manteles largos. La guapa actriz acaba de celebrar un año más de vida y no podría estar más feliz y agradecida. Desde hace algunos días, la estrella de telenovelas inauguró los festejos con una divertida cena entre amigos. "Ya vienen mis 44 años... Gracias a todos por celebrarme, ¡que sigan los festejos", escribía la semana pasada en su Instagram al compartir algunas imágenes de la velada. Y eso era tan sólo el comienzo, pues este lunes la protagonista de Fuego en la Sangre ha tenido el festejo más especial, pues ha estado rodeada de su amada familia. Jorge y sus pequeños Máxima y León sorprendieron a la cumpleañera con una increíble fiesta con inspiración tropical, pero lara Elizabeth no fueron flores, la decoración, el pastel o los regalos la mejor parte, sino el amor que recibió de los suyos. "Gracias amor de mi alma por toda la magia...", escribió la guapa actriz etiquetando a su marido. "Y a nuestros tesoros, ¡qué mejor regalo que ustedes. Los amo", agregó. El galán de telenovelas no perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras a su esposa, expresando lo mucho que la ama. "Te amamos vida de mi vida. Feliz cumple mi amor. Gracias por tu guía, tus consejos, tu ejemplo, gracias por tu vida mi amor", escribió Salinas. Haz click abajo para ver todos los detalles de esta inolvidable celebración.

