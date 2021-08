El drama sobre los supuestos mensajes de Scott Disick sobre el romance de Kourtney Kardashian

Aunque Keeping Up With the Kardashians llegó a su fin este año, los dramas en las vidas de estás famosas hermanas no terminan y de hecho se siguen haciendo públicos fuera de la pantalla. Esta vez los protagonistas han sido Kourtney Kardashian y Scott Disick, quienes se habían caracterizado por tener una relación muy cercana y cordial, a pesar de su separación. Algo que pudiera haber quedado en entredicho luego de que se filtraran unos supuestos mensajes enviados por Scott a Younes Bendjima, también ex de Kourtney, en los que habría mostrado su descontento ante la relación que la mayor de las hermanas Kardashian ha iniciado con Travis Barker.

Ha sido el mismo Bendjima, a través de Instagram, el encargado de publicar una serie de capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con Disick hace unos días y en las que ha quedado claro que el padre de los hijos de Kourtney podría no estar de acuerdo en la relación que su ex sostiene con el músico y con la forma tan cariñosa en la que suelen tratarse en público. "¿Esta chica está bien? Hermano, pero qué es esto. En medio de Italia", escribió Scott a Younes, haciendo referencia a las fotografías de paparazzi que fueron publicadas en distintos medios, en donde se puede ver a la pareja durante su escapada romántica a Italia de lo más enamorados, viviendo su amor al máximo y de lo más cariñosos entre ellos.

Por supuesto, Younes no dudó en responder el mensaje de Scott, haciéndole saber al empresario que no estaba dispuesto a hablar mal de su ex y que siempre la apoyará en todas sus decisiones. "No me importa mientras ella sea feliz. PD: no soy tu hermano”, se puede leer en la captura de pantalla que el modelo de 28 años ha compartido en sus historias de Instagram, dejando en claro el cariño que aún tiene por la mayor de las hermanas Kardashian, con quien mantuvo una relación intermitente de 2016 a 2018.

Por otro lado, Bendjima ha dejado en claro que no mantiene ningún tipo de relación con Disick y que nunca antes habían tenido contacto, por lo que no dudó en lanzar una advertencia a Scott. "Mantén la misma energía que solías desplegar conmigo públicamente, en privado", haciéndole saber al padre de los hijos de Kourtney que no está interesado en tener relacionarse con él. En una otra publicación que Younes hizo en Instagram Stories, expresó: “No podía perderme esta. Ha estado jugando durante demasiado tiempo, cansado de quedarme callado y ser el buen tipo”, finalizó.

Scott dio su aprobación al romance de su ex

Hasta el momento, ni Kourtney ni Scott se han pronunciado al respecto, a pesar de que las publicaciones del joven modelo se han viralizado de inmediato. Sin embargo, ha llamado la atención la reacción que Disick ha tenido a la relación de su ex, sobre todo cuando parecía que ambos habían dado el visto bueno a sus respectivas parejas, pues él también comenzó una relación con la modelo Amelia Hamlin de tan solo 20 años. "Creo que, si realmente amas a alguien, quieres que sea feliz pase lo que pase. Así que sí, le doy mi bendición", aseguró Scott Disick durante el especial organizado para despedir el reality Keeping Up With the Kardashians, el cual llegó a su fin hace unos meses, luego de 20 temporadas.

