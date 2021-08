¿Qué opina Nicolás, hijo de Ludwika Paleta, de ser asociado siempre con sus padres?

A sus 21 años, Nicolás, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, vive su mejor momento tanto a nivel personal como profesional. Y es que por un lado este apuesto joven disfruta de un apasionado romance juvenil con una chica que incluso lo ha inspirado artísticamente, y por otro, sigue cosechando logros en su faceta de cantante, fruto mucha dedicación y trabajo duro. Ha sido justamente al hablar de su incipiente carrera en la música, que Niico -su nombre artístico-, ha confesado su sentir sobre la repercusión que han tenido las exitosas trayectorias de sus padres en la suya, y ha revelado que está consciente de lo inevitable que es que lo asocien con ellos, sin embargo, está empeñado en forjar su propio camino para ser reconocido por sus propios méritos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Emocionado por el reciente lanzamiento de Navegando, su segundo sencillo, y por el próximo estreno de su primer disco, Niico habló de su carrera y de cómo ha sido sobrellevar la fama de sus padres como nuevo artista. “Va a ser poco a poco esa separación, al final es natural la comparación y la asociación hacia mis papás, pero esto es ir creciendo poco a poco”, expresó el joven intérprete en entrevista para el diario Reforma, dejando ver que comprende perfectamente la situación en la que se encuentra, y está dispuesto a vivir el proceso que implica su propia consolidación como cantante. “Lo más importante para mí es hacerlo por el arte, sacar proyectos y tener música allá afuera, y creo que todo lo demás es secundario”, agregó.

Nicolás se dijo emocionado por el buen recibimiento que ha tenido como cantante. “Me ha ido muy bien, he tenido algunas tocadas… Hay mucha gente que ya sigue mi música, que la está escuchando, la está guardando”, comentó el joven intérprete. Aunque Niico ha dejado ver que su pasión es la música y ha enfocado sus esfuerzos en darse a conocer como cantante, lo cierto es que no ha dejado completamente de lado los estudios que cursó en cine. “No es una por otro, son proyectos que a parte se complementan. Eso es lo padre”, dijo, tras revelar que ha hecho castings tanto para trabajos de actuación como para asistente de producción. “También he estado haciendo pequeños video clips para otros artistas. Yo me quiero formar como un artista completo en todos lados”, comentó, dejando ver que no descarta por completo la posibilidad de seguir los pasos de sus padres.

El apoyo incondicional de sus padres

Siendo hijo de dos reconocidos actores, a muchos podría causarles extrañeza que Nicolás no haya decidido seguir sus pasos, sin embargo, ellos están bien con su decisión y lo apoyan de manera incondicional. “Sí, cien por ciento, más que nada ellos me apoyan en lo que sea que me haga feliz”, aseguró el joven intérprete el pasado mes de mayo en el programa SNSerio de Multimedios. “Fuera lo que fuera, creo que lo más importante y en general para los papás es que sea algo que te hace feliz, entonces creo que, fuera de que sea en el medio, me apoyan porque es algo que me gusta”, comentó.

En aquella ocasión Niico también fue cuestionado sobre su sentir al ser hijo de dos actores famosos y sobre si le molesta que constantemente le pregunten sobre ellos. Él dijo que es algo que entiende y acepta, sin embargo aseguró que busca construir su propio camino. “La verdad no me molesta, al final estoy orgulloso de todo lo que hacen… Me causa orgullo lo que hacen y los admiro, pero para mí son mis papás, o sea, al final no los veo como actores”, comentó. “Sí, es recurrente pero también es parte de, y no lo sufro pues, porque pues digo, el chiste es ir yo armando y abriendo mi camino con mi carrera, pero pues parte de, es de donde vengo, es la razón por la que existo y pues no es algo que me cause conflicto simplemente pues es poco a poco irme separando de eso y yo ir armando mi propio camino”, explicó.