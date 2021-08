El guapo sobrino nieto de la Reina estaría por integrarse a la marina británica

Los hijos de la Princesa Margaret, sobrinos de la Reina Isabel, han llevado una vida completamente alejada de los reflectores. A diferencia de su histriónica madre, ellos han decidido mantenerse en el -casi- anonimato que les permite su lejana posición en la línea de sucesión, pero de en vez en cuando se sabe algo de su entorno. Este es el caso de Arthur, el hijo de Sarah Chatto, quien ha cautivado desde hace unos años las redes sociales gracias a su galanura. El joven que en algún momento fue hasta pajecito en los eventos públicos de la Reina Isabel, ha enfocado sus esfuerzos a distintas caridades y se ha convertido en un fenómeno viral gracias a sus imágenes. Después de anunciar que trabajaría como entrenador en un gimnasio parece que el joven dará un giro a su carrera enlistándose en la marina británica, lo que lo convertiría en el primer miembro de la Familia Real en conseguirlo en las últimas generaciones, después de que el Duque de Edimburgo tuviera una carrera naval de 14 años.

Según reporta The Sun, Arthur anunció a la Reina la semana pasada que ha sido admitido en el entrenamiento de oficial de los Royal Marines. De lograr pasar el entrenamiento, Arthur sería el primer royal en formar parte de la marina británica, después del que en 1986, el Príncipe Eduardo lo intentara decidiendo renunciar pasados un par de meses. Antes de él, el Duque de Edimburgo tuvo una exitosa carrera en los Royal Marines, sirviendo activamente por 14 años. Aunque hasta el momento no se ha confirmado nada y no se espera que se haga, pues Arthur no es parte de los miembros públicos de la familia, la desaparición de su exitoso perfil de Instagram podría ser una pista de que hay algo de verdad en esto.

El tabloide británico reporta también que el chico de 22 años entrenó previo a su admisión en Balmoral, la residencia de descanso de la Reina en Escocia, donde ella suele pasar los veranos y en donde se encuentra desde hace algunas semanas. Se dice que realizó caminatas de 20 millas y entrenamientos de campo en las montañas escocesas.

Para Arthur, Escocia no es un lugar extraño. Siguiendo los pasos del Príncipe William, estudió geografía en la Universidad de Edimburgo. Fue precisamente en la ciudad en donde comenzó a trabajar en el gimnasio BoundFitness como entrenador, apenas a finales del mes pasado, la cuenta de Instagram del lugar seguía compartiendo imágenes de Arthur, por lo que parece siguió trabajando hasta su admisión en el programa de los Comandos de la Marina. Desde su anuncio sobre su incorporación al gimnasio, Arthur hablaba de un enfoque militar, mostrando su interés por esta área en la que su familia ha tenido una amplia historia. De hecho, su carrera académica y, posteriormente, militar, sigue de cerca los pasos del Príncipe Harry, aunque parece que Arthur se declinado por otra rama del servicio.

Un camino diferente al de su hermano

Mientras los hijos de la madrina del Príncipe Harry han llevado una vida alejada de la mirada pública, siguiendo la discreción de sus padres, han sido sus redes sociales las que han dado un vistazo a su día a día. Si de Arthur se sabe mucho, su hermano mayor Sam, también cuenta su propia historia. Según su cuenta de Instagram ha decidido convertirse en escritor, además de trabajar constantemente en sus obras en cerámica. Con 88 mil seguidores en Instagram, a pesar de que tiene más de dos años sin hacer una publicación, en aquel momento confesaba que sus obras estaban inspiradas en la Atenas antigua y la Gran Bretaña medieval, demostrando su vena artística en su más amplia expresión.

