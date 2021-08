Otra mujer de la vida de JFK alza la voz para narrar su historia

Han pasado casi seis décadas desde el terrible asesinato de John F. Kennedy, pero la mística que siempre lo rodeó sigue vigente. Cuando parece que se sabe todo de su vida, van apareciendo nuevos datos que, simplemente, siguen manteniendo viva la leyenda de su Camelot. La tragedia que ha envuelto a su familia a lo largo de generaciones es otra de las tristes razones por las que siguen protagonizando titulares, y algunos aspectos que parecían haber quedado en el pasado vuelven a resurgir de vez en vez. Como la semana pasada, cuando el hombre acusado de asesinar a Robert Kennedy fue puesto en libertad con el apoyo de dos de los hijos del político. Ante este tipo de situaciones, ha surgido un nuevo nombre, el de Diana de Vegh, una mujer que asegura haber tenido un romance con el expresidente, mientras él ya estaba casado con Jackie Kennedy.

Por primera vez, la mujer contó su historia en un ensayo para Air Mail. “Es una historia vieja. Muy vieja: mujer joven, gran hombre. Resultado predecible: un corazón roto para ella, ninguna consecuencia para él. Pero esperen….hay un giro. Él muere, abruptamente, aunque vive en canciones e historias, una historia y su historia. ‘Ella’, yo…Simplemente viví”, es la misteriosa forma con la que empieza este relato en primera persona.

“Bueno, querida mía, mi tienes en desventaja. Tú sabes que soy Jack Kennedy, pero yo no sé quién eres tú”, le habría dicho el político a Diana. “Yo tampoco sabía…quién era. Pero sabía que estaba vibrando de emoción. Mi primera cena política, y estaba por este momento, sentada junto a él…el hombre del momento, de la noche, del futuro. Había venido a nuestra mesa, me había visto, ¡y estaba hablándome! Era 1958: tenía 20 (años), en el primer año de Radcliffe College, y deseando no estarlo”. Después de una breve charla en aquel encuentro en el que JFK era todavía senador, el político le pidió que fuera a otro de sus eventos de campaña, lo que emocionó enormemente a la joven.

Para su sorpresa, el día del evento, el chofer de Kennedy la estaba esperando, diciéndole que su cita, el chico que la llevó al primer compromiso en Boston y trabajaba en la campaña, había tenido que trabajar. Fue así cómo comenzaron los eventos: “Una de las grandes ventajas de estar en la fantasía de un galán de cine era mi inhabilidad de considerar los hechos. Por ejemplo, el hecho del estado civil de este hombre. Él nunca lo mencionaba…así que decidí no pensar en eso. Me quedé en mi burbuja. Era fácil, y emocionalmente conveniente, porque la señora Kennedy no participaba en este nivel de campañas suburbanas…Se volvió una rutina. Dave me llevaba al evento. Escuchaba el discurso y pensaba en cosas inteligentes qué decir. Al final de la noche me subía al coche, el senador se subía y hablábamos de lo que había pasado. Me regresaban a Gilman House, envuelta en su vitalidad contagiosa”.

Las cosas cambiaron cuando fue invitada al departamento que el político tenía en Boston: “Elegir a John Kennedy significaba un pase rápido, la salida exprés de la autopista de una posición deseable en el orden social al que pertenecía. Pronóstico para los caídos: no un matrimonio lindo con un lindo joven. No a una vida próspera y predecible en Nueva York. Algo que le había pasado a mi madre”.

El romance comenzó en 1958, pero con más compromisos, los encuentros se volvieron más esporádicos, con promesas de reencontrarse en Washington. En algún momento, Diana pensó que su padre podría enterarse de la aventura, pero no sucedió, mientras al senador lo rodeaba mucha atención con su casi asegurada llegada a la Casa Blanca. “Todavía pensaba que era parte de todo esto. Distante, pero especial…Si él no tenía ningún problema con una doble vida, ¿por qué yo sí?”, escribe Diana.

El principio del fin

Todo iba bien hasta que fue invitada a la residencia del político de Georgetown, cuando John le preguntó si tenía alguna relación con un banquero suizo que había conocido: “Claro, es mi padre”, le dijo ella del hombre que en realidad era húngaro. “No estaba complacido con este problemático bache. Y en su molestia, me di cuenta de que era genérica. Mi apellido es uno distintivo, y aún así le tomó 6 meses el darse cuenta (de la conexión con su padre)”, explica Diana. Unos meses después de aquel encuentro, desde que dejaron de verse, la secretaria de Kennedy la volvió a buscar y se volvieron a ver.

Las confidencias más íntimas de Jacqueline Kennedy salen a la luz

Pero las cosas se complicarían cuando en una cena Diana se vio sentada junto a Bobby Kennedy, quien no dudó en interrogarla: “Sospecho ahora que su trabajo era investigarme y decidir si podría ser un potencial problema…mientras caminaba frente al fiscal general, me vio y asintió ligeramente con la cabeza: había pasado (la prueba)”. Las cosas se empezaron a enfriar, Diana ya no estaba feliz con su arreglo. Cada vez se escuchaba de más mujeres y, por supuesto, los celos no se hicieron esperar.

Ante la muerte de su padre, Diana tomó una decisión, marcharse a París, con una última despedida del entonces presidente. Estaba en un café parisino cuando por las noticias se enteró del asesinato de Kennedy. “Me tomó años recuperarme de mi relación con Kennedy, y casi los mismos años en finalmente escribir esto…En aquel entonces, pensé que mi trabaja era volverme placentera…Ahora sé que mi trabajo era convertirme en mí misma”, Diana deja claro que lo que hizo no fue lo mejor, pero asegura que a los 20 años no tenía que ser sabía y deposita la responsabilidad en el mandatario.

