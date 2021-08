Andrea Meza presume su belleza al natural y se deja ver sin maquillaje

Han pasado casi cuatro meses desde que Andrea Meza impactó al mundo con su belleza y personalidad al ganar Miss Universo 2020. Desde entonces, la hermosa chihuahuense se ha encargado de llevar su mensaje a todo el mundo, dejándose ver guapísima con looks muy elaborados que resaltan aún más su belleza. Sin embargo, en una reciente publicación de Instagram, Andrea ha sorprendido a todos, pues se ha dejado ver sin una gota de maquillaje y haciendo gala de su belleza natural, algo que sin duda ha sido aplaudido por todos sus seguidores, quienes han quedado encantados con la reveladora publicación de la reina de belleza.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de sus redes sociales donde Andrea ha compartido la comentada fotografía en la que se le puede ver de lo más guapa, lista para ejercitarse, llevando un look muy deportivo de top y shorts negros, que dejaban al descubierto sus largas y torneadas piernas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su look, fue que la Miss Universo va de cara lavada, sin una gota de maquillaje, con el cabello recogido en una cola y posando con un semblante serio para la cámara. Junto a la imagen, la ingeniera solo agregó un emoji de carita exhausta, sin hacer mayores comentarios.

Como era de esperarse, la postal ha generado un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores, quienes no han dejado de alabar la belleza de Andrea y de elogiar la manera en la que no tiene problema en mostrarse tal y como es. Hubo otros que coincidieron en que la Miss Universo luce mucho más joven que su edad, sobre todo ahora que se ha dejado ver sin una gota de maquillaje. Además, otros no dudaron en destacar la esbelta figura de la chihuahuense de 27 años, pues sin duda su look deportivo dejaba en evidencia su atlética complexión.

VER GALERÍA

¿Qué opina de los arreglitos estéticos?

La belleza de Andrea Meza es indiscutible. Sin embargo, la Miss Universo no se ha librado de que en torno a ella se hayan creado un sinfín de teorías y rumores, sobre todo después de haber ganado el famoso certamen de belleza internacional. Y es que mucho se ha hablado sobre el supuesto exceso de arreglitos estéticos que se ha practicado Meza y de los problemas que eso lo había traído con la organización del concurso. Tan sincera como suele ser, Andrea se tomó estos rumores con humor y al respecto dijo. “De verdad que yo no entiendo de donde inventan tantas cosas”, dijo entre risas ante las cámaras del programa Suelta la Sopa. “Eso nunca ha sido un tema, no hay un contrato tampoco en donde diga que no puedes tener cirugías, no hay un contrato que diga el número de cirugías, tú eres libre de hacer de tu cuerpo lo que quieras”, afirmó.

Además, no tuvo empachó en revelar si es que en alguna ocasión ha recurrido a este tipo de prácticas. “Sí, y no tengo tema en platicarlo”, dijo cuando le preguntaron directamente si había pasado por el quirófano alguna vez por motivos de belleza. “En 2017 tomé la decisión de hacerme algunos arreglos y pues fueron para bien. Me puse implantes de busto, no tengo tema en platicarlo y creo que es bastante obvio”, dijo entre risas. A su vez, destacó la importancia de tomar este tipo de decisiones por sí misma, y no por presiones externas o por dar gusto a terceros. “De verdad que yo siempre digo que si lo vas a hacer es porque te vas a sentir bien contigo misma, no porque nadie te la está pidiendo”, reflexionó.

VER GALERÍA