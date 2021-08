'Hasta pronto...', La Choco y su familia se despidieron de México y ya se encuentran en Madrid

Para Jimena Pérez ´La Choco’ y Rafa Sarmiento las últimas semanas estuvieron llenas de muchas emociones, y es que tras un largo tiempo sin poder venir a México, la pareja y sus dos hijos por fin pudieron reencontrarse con su familia y amigos en el país, además de cumplir con algunos proyectos profesionales, como la participación de la conductora en MasterChef Celebrity. Sin embargo, ha llegado el momento de las despedidas, pues toda la familia ha vuelto a Madrid, España, ciudad en la que desde hace dos años se han instalado y la cual ya se ha convertido en su segundo hogar.

Así lo ha hecho saber la presentadora, quien a través de sus historias de Instagram ha compartido algunos mensajes en los que se ha despedido de México y otros en los que se ha dejado ver a su llegada a Madrid en compañía de Iker e Iñaki, sus dos pequeñitos. “Siempre en mi corazón. Hasta pronto”, escribió ‘La Choco’ sobre un video en el que se podía ver un hermoso paisaje del sur de la Ciudad de México y una enorme bandera de México ondeando por todo lo alto, el cual musicalizó con la canción La llorona, interpretada por Chavela Vergas, mostrándose un tanto nostálgica y despidiéndose así de su país natal, lista par retomar su vida en la Madre Patria.

Unas horas después, Jimena hizo saber a sus seguidores que ya se encontraban en suelo español y que el vuelo había sido un éxito. De hecho, la exconductora de Ventaneando compartió una divertida postal desde el aeropuerto, en donde se dejó ver de lo más simpática en compañía de sus dos retoños, posando los tres haciendo algunos gestos y caras graciosas, emocionados por estar de regreso en casa. “Después de 12 horas de vuelo”, escribió Pérez sobre su fotografía, explicando que Rafa no salió con ellos porque se encontraba acomodando todo el equipaje.

En otra publicación que hizo en Instagram Stories, la presentadora mostró algunos paisajes madrileños, así como una hermosa puesta de sol, dejando en claro lo feliz que estaba por estar de vuelta en Madrid, lista para retomar todas sus actividades cotidianas, y luego de una muy buena temporada en México. “¿Me extrañaste, Madrid?”, se podía leer en una de sus publicaciones.

Hace unas semanas, ‘La Choco’ ya había revelado que su estancia en México era temporal y que pronto regresaría a España para continuar con la vida que han construido allá, en donde se han instalado con la finalidad de atender el trastorno del neurodesarrollo que le fue diagnosticado a su hijo Iñaki, quien ha mostrado avances muy significativos desde su llegada a Madrid, según han compartido Jimena y Rafa en más de una ocasión. “Para toda la gente que me pregunta que, si ya nos quedamos a vivir en México, la respuesta es no. A finales de agosto, los tres que estamos aquí nos regresamos, pero estaremos yendo y viniendo”, expresó la presentadora durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó con sus seguidores a través de Intagram Stories.

Emocionada con su participación en ‘MasterChef Celebrity’

En esa misma charla, Jimena habló de qué platillos son su especialidad y qué podemos esperar de su paso por Masterchef: “Lo que más me gusta cocinar son postres, mi platillo estrella creo que es el pastel de tres leches, pero me gusta hacer pastel de zanahoria, merengue en todas sus presentaciones y de salado, el mole”. La presentadora reveló que si en estos momentos tuviera la oportunidad de cambiar de carrera hay dos opciones que le llaman mucho la atención y una tiene todo que ver con la cocina y lo que la veremos hacer en el reality: “Si no hubiera estudiado Comunicación, me hubiera gustado, a estas alturas, ser chef o relaciones exteriores”, confesó la esposa de Rafa Sarmiento.

