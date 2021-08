El amor está en el aire: Yordi Rosado y su novia se lanzan del paracaídas

Aunque Yordi Rosado siempre ha sido muy celoso de su intimidad, lo cierto es que el presentador ha tomado la decisión de ser un poco más abierto con lo que sucede en su día a día, sobre todo en temas del corazón, pues el también escritor ha comenzado a mostrar algunos vistazos de su noviazgo con Janet Domínguez, con quien ha construido una linda relación de poco más de nueve meses. Prueba de ello fue la emocionante experiencia que Yordi ha registrado en sus redes sociales, en donde se ha dejado ver de lo más atrevido al aventarse en paracaídas de un avión, muy bien acompañado de su amada Janet, quien ha sido su compañera en esta aventura extrema.

A través de su perfil de Instagram, el también escritor compartió una serie de fotografías en las que ha documentado paso a paso toda su experiencia, desde antes de subir al avión, hasta el momento en el que se lanzó al vacío. Eso sí, siempre apoyado en un experto en la materia. En las imágenes se puede apreciar que Janet también se animó a vivir esta emocionante experiencia al lado de su novio, por lo que no dudó en posar de lo más sonriente para la cámara, justo después de tocar tierra y luego de pasar unos minutos volando por los aires.

Junto a las imágenes Yordi dedicó un romántico mensaje para Janet, en el que le agradeció el ser su compañera de vida y su cómplice en todos los sentidos, por lo que no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos. “Una pareja es aquella con la que compartes la vida. Los grandes momentos y los difíciles, la adrenalina, la emoción, la felicidad, las lágrimas y hasta cuidarnos el sueño. Gracias, amor @jane_dv1 por ser esa persona en mi vida”, escribió el conductor de programas como De noche con Yordi de lo más enamorado.

Según ha revelado el mismo Yordi en otra publicación, se ha animado a vivir esta experiencia del paracaídas motivado por su amigo Juanpa Zurita, quien se ha caracterizado por invitar a varias celebridades a saltar desde un avión en paracaídas, como lo hizo también con Galilea Montijo, quien no la pasó del todo bien, por cierto. “Gracias querido @juanpazurita por introducirme a un mundo tan sano e ¡increíble!”, expresó.

El día que decidió gritar su amor a los cuatro vientos

Cabe señalar que en un inicio, ante el interés del público y de los medios, Yordi se manifestó a favor de su privacidad, sin embargo, el tiempo lo convenció de finalmente gritar su amor a los cuatro vientos. “En mi caso, estoy empezando una nueva relación, claro que siempre uno muy ilusionado con una gran persona, un ser humano fantástico, lindísimo que no es público, y pues por lo mismo uno no quiere estar abriendo la intimidad de tu pareja”, aseguró en diciembre entrevista para Hoy, en la que además se encargó de desmentir las versiones de que estuviera pensando en casarse den nuevo. “No hay ningún anillo y mucho menos me pienso casar, en realidad creo que más bien uno va paso a paso”, comentó.

Aunque Janet mantiene privadas sus redes sociales, ha sido a través de las de Yordi que se han podido ver algunos momentos de los dos como pareja. “Feliz de empezar esta nueva aventura contigo, amor. Contigo las palabras sobran”, escribió el conductor en su Instagram días después de confirmar su relación, al compartir su primera foto juntos. A esa publicación le han seguido varias más, algunas de ellas incluso han mostrado la buena relación que ambos tienen con los amigos del otro.

