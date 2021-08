Tras revelar que está muy enamorado, Danilo Carrera toma la decisión de no hablar de su vida íntima

Aunque Danilo Carrera siempre fue un personaje discreto y poco compartía sobre su vida personal, cuando inició su relación con Michelle Renaud decidió abrir esa parte de su vida al público, dejándose ver de lo más feliz al lado de la guapa actriz, compartiendo los momentos más románticos vividos a su lado a través de sus redes sociales, incluso después de su rompimiento. Sin embargo, el actor ha tomado la decisión de no volver a hablar de su vida íntima de forma pública, algo que sin duda ha sorprendido a todos, pues tan solo unos días atrás él guapo ecuatoriano gritaba a los cuatro vientos que estaba muy enamorado y feliz.

Fue durante una entrevista con el programa Despierta América que el actor se sinceró y habló de la decisión de no volver a hacer públicos los detalles de su vida íntima, a pesar de que en el pasado había permitido mostrar algunos aspectos de lo que sucedía en su vida privada. "Yo manejé toda mi carrera de manera privada, en mi relación pasada. La última que tuve (con Michelle), nos abrimos mucho a los medios y después de esa relación volví a decidir manejar mi vida totalmente privada, me parece que cuando les abres las puertas unos entraran con respeto y otras van a entrar a vender lo que sea", comentó el intérprete de lo más convencido.

Al ser cuestionado directamente sobre los rumores que apuntan a que ha retomado su relación con Michelle, el intérprete reiteró su decisión de no volver a hablar de su vida privada, dejando en claro que de ahora en adelante solo hablará de forma pública de su trabajo. "Justamente de eso, no hablo de mi relación (con Michelle Renaud) ya, de mis relaciones, de mi familia, de mi parte privada he decidido mantenerlo para mí, creo que es lo más saludable, una manera muy inteligente de dividir lo que es el trabajo que nos consume mucho, que nos quita mucho tiempo, mucha privacidad ya y que nos limita mucho a la gente pública entonces la parte de mis relaciones pues ya va a ser mía solamente", sentenció.

Estas declaraciones de Danilo coinciden con las que Michelle ofreció hace unas semanas a la prensa, en las que aseguró, no volvería a hablar de su vida íntima. "De mi vida personal ya no voy a hablar porque la verdad es que ya me di cuenta cómo funciona esto. Yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas digo ya no. No, pero ahora sí mi vida personal será personal y la mediática, mediática. Ya me siento Madonna, cálmense, no es tan importante lo que me pasa”, dijo entre risas en aquella ocasión.

Enamorado y feliz

Hace apenas unas semanas, Danilo Carrera hablaba con una sonrisa en el rostro y con los ojos llenos de luz sobre el estado de su vida romántica, dejando en claro que en estos momentos se encuentra muy feliz y enamorado, sorprendiendo a todos con sus declaraciones. Con la amabilidad que lo caracteriza, Danilo afirmó que Michelle es una mujer hermosa, tras la pregunta de un reportero de Televisa Espectáculos, quien deseó saber más en torno a la convivencia que ambos mantienen en este momento. “Sí, ya, la gente lo sabe y pues sí. Me mandó ayer un mensaje con unos aprendizajes y cosas para aplicar muy bonitas y me dio las ganas de compartirlo…”, dijo el galán de telenovelas, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Hoy. En ese espacio, tampoco pudo escapar de otra pregunta: “¿Estás feliz y estás enamorado, sí o no?”, dijo el reportero, a lo que el intérprete respondió: “Muy, más que nunca…”.

