Daniel Arenas le muestra su apoyo a Daniella Álvarez con un emotivo mensaje

En medio de los rumores que los relacionan sentimentalmente, Daniella Álvarez y Daniel Arenas nuevamente han dado muestra de la gran complicidad entre ellos. Y es que el actor le ha dedicado un emotivo mensaje a la exreina de belleza, en el que ha dejado en claro la admiración que tiene por la colombiana, quien no ha sido ajena a las muestras de cariño del intérprete y ha correspondido a las palabras del protagonista de telenovelas como Mi marido tiene familia. Algo que sin duda ha llamado poderosamente la atención de los seguidores de Daniel, pues el artista siempre ha mantenido su vida privada al margen de la pública, por lo que sin duda las atenciones que ha tenido en los últimos días para con Daniella no han pasado desapercibidas para nadie.

Luego de que la hermosa colombiana compartiera en su perfil de Instagram una inspiradora reflexión sobre cómo ha aprendido a amar su cuerpo tal y como es, sobre todo después de haber perdido la pierna izquierda, Daniel no dudó en mostrarle su apoyo, dedicándole unas cariñosas palabras con las que dejó en claro el gran cariño que tiene por ella. “Una de las mayores virtudes que deberíamos tener los seres humanos, es poder mostrarnos tal cual somos ante quien sea y como sea”, escribió Arenas de lo más empático. “En ti no solo es una gran virtud, sino también una lección diaria para todos los que te rodeamos. Con muñón o prótesis para mí siempre serás la misma, siempre te veré igual aunque eso sí, día a día eres mejor”, agregó conmovido.

Como era de esperarse, Daniella no dudó en responder el mensaje de Daniel, mostrándose conmovida ante las palabras del actor y de lo más agradecida de poder contar con su total apoyo. “¡Qué lindas palabras! Gracias por ser una persona tan especial”, respondió la representante de Colombia en Miss Universo 2012 emocionada, dejando en evidencia la gran complicidad que existe entre ellos, llamando la atención de muchos de sus seguidores que ilusionados preguntan si es que entre ambos existe algo más que una amistad.

Los rumores en torno a las vidas de Daniella Álvarez y Daniel Arenas surgieron a raíz de unas publicaciones en redes sociales que hizo la hermana de la modelo, en las que se podía observar al actor participar en una fiesta de la familia de la presentadora. Y es que en las imágenes, se podía apreciar al intérprete sentado al lado de la exreina de belleza, compartiendo de un momento muy divertido, evidenciando la conexión que existe entre ellos a través de las discretas caricias que compartieron. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos colombianos se ha pronunciado al respecto.

Desde el momento en el que Daniella se sinceró con sus seguidores y reveló que había perdido una pierna, la colombiana no ha parado de dar lecciones de amor propio a través de su experiencia. Y es que tras esta dura experiencia, la también actriz ha compartido con sus seguidores el proceso que ha seguido, inspirando a otras personas que están atravesando por un momento parecido y dejando en claro que lo más importante de todo es el amor propio. Algo de lo que recientemente habló en sus redes sociales, donde reflexionó sobre la forma en la que hoy percibe su cuerpo. “Pueden creer que antes de que me pusieran mi prótesis me sentía tan a gusto con mi muñón, que cuando llegó el momento de la prótesis le pregunté a mi fisio: ‘¿Tú crees que me vea mejor con la prótesis? Fue una pregunta valiosa, primero porque me hacia caer en cuenta lo cómoda que me sentía con mi cuerpo, me gustaba verme así tal cual, y además ¡ya me había acostumbrado!”, relató Álvarez al pie de una fotografía en la que se le puede ver de lo más guapa, posando para la cámara usando un mini vestido negro.

Sin embargo, la hermosa conductora reveló que debido a que se ha acostumbrado ya a su prótesis, en ocasiones llega a cuestionarse la aceptación que ha logrado por su cuerpo cuando no la tiene puesta. “Ahora que tengo mi prótesis cuando me la quito me siento algo ‘desnuda’, literalmente siento que me descubro, que me hace falta algo. Un efecto que además no me gusta sentir porque amo siempre mostrarme tal cual como soy. En resumen, la costumbre causa efectos extraños, pero yo siempre llevaré con orgullo y honor mis cicatrices de una batalla muy dura pero victoriosa”, finalizó de lo más orgullosa.

