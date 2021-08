¿Con dedicatoria? Lucero revela qué canción cantó después de su divorcio con Mijares La cantante fue muy sincera a la hora de dejar en claro que sí le dedicó a su ex una canción de desamor tras su separación

A pesar de su separación y de la forma tan discreta en la que por muchos años manejaron todo en torno a su relación, ahora Lucero y Mijares han comenzado a compartir algunos detalles de la linda amistad que han formado a lo largo de los años, la cual es tan cercana, que incluso han decidido vivir uno muy cerca del otro, todo esto pensando en el bienestar de los dos hijos que tienen en común. De hecho, recientemente, la expareja ha compartido algunos secretos detrás de su separación, algo que sin duda ha causado revuelo entre los fans de ambos, quienes desde hace años sospechaban que dos canciones de su repertorio hablaban sobre la situación por la que pasaron hace más de 10 años, luego de tomar la decisión de poner fin a su matrimonio. Y aunque los rumores sobre estos temas eran solo teorías que se habían creado entre sus admiradores, finalmente ambos artistas se han referido a ellas y han aclarado todo de una vez por todas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante la transmisión del programa El Retador, del cual Lucero y Mijares forman parte del panel de jueces, que ambos artistas hablaron del tema Me tenías, el cual es interpretado por el cantante y que desde hace varios años se ha especulado está inspirada en su separación de la madre de sus hijos. Sin embargo, el intérprete se encargó de dejar en claro que la canción no tiene nada que ver con algo que haya vivido, por lo que descartó que se haya escrito pensando en su separación, pues dijo, ni siquiera la escribió él. “Claro que no es mía, ni estaba dedicada a alguien más”, expresó Mijares durante una de las intervenciones en el show de Televisa.

Sin embargo, Lucero tenía una ligera sospecha de que la canción sí estaba dedicada a ella, haciéndole saber a su ex que nunca le gustó y que la consideraba una mala canción. De hecho, la también actriz aprovechó la ocasión para sincerarse y revelar que ella sí le escribió un tema a Mijares, pues dijo, se sentía dolida por la canción que previamente él había sacado. “Ya fue de ardida, porque dije ‘de ardidos, a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ya hice yo una después que se llamaba No pudiste amar así”, reveló entre risas.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, estas revelaciones de Lucero tomaron por sorpresa a sus fans, pues muchos de ellos no tenían idea de que este tema de Lucero realmente hablaba de lo que la cantante sentía en aquellos momentos, por lo que en redes sociales comenzaron a compartir un sinfín de reacciones y de hecho lograron hacer tendencia su nombre y el de su ex.

¿Cómo es su relación de vecinos?

Luego de su separación, Lucero y Mijares tomaron la decisión de seguir adelante con sus vidas, manteniendo una relación cordial y cercana por el bien de sus dos hijos. De hecho, el intérprete de Soldado del amor decidió que era una buena idea no alejarse del hogar que ambos habían formado, por lo que decidió convertirse en vecino de su ex, una propuesta que por supuesto fue del agrado de la cantante, quien encantada aceptó tenerlo como vecino. Pero, ¿cómo es su relación con la madre de sus hijos? El cantante respondió: “Es muy a gusto, tenemos una muy buena relación, incluso hace unos meses hicimos un concierto streaming en la casa”, comentó el cantante en entrevista para TVyNovelas, refiriéndose a aquella presentación que titularon Siempre Amigos. “Digo, somos vecinos y siempre nos hemos llevado bien”, agregó el intérprete.

El artista también se refirió a su relación como vecinos, dejando en claro que los más beneficiados en esta relación han sido sus dos hijos. “Sí, es muy buena vecina, nunca molesta”, aseguró. “No hace fiestas ni nada de eso”, dijo entre risas. El intérprete comentó además que no sólo él está conforme al tener a Lucero como vecina, pues los más felices con esta cercanía son sus hijos, Lucerito y José Manuel, “Los niños están felices ahí, de uno a otro, de elevador a elevador lo que hay son 20 pasos”, explicó el cantante.

VER GALERÍA