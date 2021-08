Juan Pablo Medina reaparece en redes para mostrarle su apoyo a su novia Paulina Dávila

En medio del sensible momento que atraviesa Juan Pablo Medina, quien hace unas semanas pasó por una crisis de salud, el actor poco a poco ha retomado la actividad en sus redes sociales, lugar donde hace unos días celebró y agradeció su nominación al premio Ariel por la película El club de los idealistas. De hecho, el guapo intérprete recientemente sorprendió a sus seguidores al hacerse presente nuevamente en redes, esta vez para mostrarle su apoyo a su pareja, la actriz Paulina Dávila, quien recientemente dio por terminada una etapa muy importante en su carrera profesional.

Fue a través de Instagram, donde el actor de series como La casa de las flores se ha dejado ver de lo más enamorado y orgulloso del trabajo de su guapa novia, justo en una publicación que ella ha compartido en su respectivo perfil, en la que se ha mostrado de lo más agradecida y feliz por haber sido parte del proyecto Ritmo Salvaje, el cual próximamente se estrenará a través de Netflix. “No me alcanzan las palabras para despedirme de esta experiencia salvaje que vivimos juntos. Gracias a todas y todos los que hicieron parte de este viaje mágico que muy pronto ¡compartiremos con el mundo! Este proyecto cambió mis días, aprendí muchísimo y sobre todo conocí gente increíble que me llevo conmigo en el corazón. Gracias, gracias, gracias por este regalo de la vida y a mis compañeros de #ritmosalvaje, los que están y los que no en este post, los quiero y ¡espero verlos pronto!”, compartió la actriz, quien además mostró un vistazo del personaje que interpretará en esta serie, la cual girará en torno al mundo de la música urbana.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en mostrarle su apoyo a la guapa actriz, destacando entre las reacciones las de algunas de sus amigas famosas como Maite Perroni, Camila Valero y Natasha Dupeyron. Sin embargo, la reacción que más ha llamado la atención ha sido la de Juan Pablo, quien con unos emojis de corazones, fueguitos y caritas enamoradas demostró su apoyo a Paulina, dejando en claro lo orgulloso que está de ella y lo mucho que la admira su belleza, pues sin duda, en las fotos que Dávila compartió lucía guapísima como siempre.

¿Cuál es el próximo proyecto actoral de Juan Pablo?

En medio de la situación que atraviesa, el productor Óscar Uriel, quien también fue parte fundamental de la película El club de los idealistas, reveló recientemente que ya tiene el proyecto perfecto para el gran regreso de Juan Pablo Medina a la actuación. Sin embargo, en esta ocasión no será precisamente en la pantalla, pues busca que el guapo lo haga sobre el escenario. “Tuve la oportunidad de ver ese montaje en Londres hace muchos años, compramos los derechos hace un buen tiempo y le hicimos la invitación de hacer Ghost Stories, Historias de Fantasmas se llama y desde un principio tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo, pensamos en Chespi, Juan Pablo, para el protagónico. Se trata de una obra de ensamble y Chespi (como le dice cariño a Juan Pablo) todo el tiempo nos aguantó nos dijo: ‘No, no, esto es una prioridad’ y es un actor que está siempre muy ocupado, está haciendo series y le hacen muchos ofrecimientos, pero él me dijo: ‘La obra de teatro es algo muy importante para mí’”, narró Uriel.

El productor reveló que ha mantenido contacto con él de forma esporádica, tras su crisis de salud, y aunque no quiso dar muchos detalles de la llamada que sostuvo con él, señaló que fue a través de su agencia de representación que pudo comunicarse con él: “Estaba de más decirle que estamos todos sus amigos alrededor de él, tiene muchos amigos, la verdad, es muy querido en el medio. Fue Triana Casados, quien es su representante, la que me dio luz verde para comunicarme con él”.