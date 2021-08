Sofía Aragón desmiente rumores sobre su vida personal: ‘No tengo novio, ni estoy saliendo con nadie’

A una semana de que Sofía Aragón revelara, en exclusiva para la edición de ¡HOLA!, disponible a la venta, la noticia de la cancelación de su compromiso con Francisco Bernot y su regreso a la soltería, los rumores en torno a su vida personal han comenzado a rondarla. Luego de que, en estos días, se ha dejado ver en Colombia acompañada de un hombre, la exreina de belleza termina con el misterio y revela la identidad de la persona con la que ha recorrido, de la mano, los rincones más bellos de Antioquia. Al más puro estilo de Aislinn Derbez, la tapatía aclaró que la persona con la que disfruta de sus vacaciones es nada más y nada menos que su papá. Con la simpatía que la caracteriza, Sofía jugó al despiste en una de sus historias, para luego, compartir otra donde da a conocer que su papá es el misterioso hombre que la tomó de la mano.

Tal como lo hizo la primogénita de Eugenio Derbez esta semana, al compartir una imagen en la que se veía tomada de la mano de un hombre, mientras disfrutaban de una cena en Nueva York. Tras la controversia que provocó la actriz con este post, Aislinn reveló que se trataba de su papá. En esa misma línea, Sofía compartió una foto de su mano entrelazada con un sujeto: “Agradecida”, fue la palabra que eligió para compartir esta imagen. Como era de esperarse, la publicación provocó todo tipo de suposiciones entre sus seguidores que la comenzaron a cuestionar respecto a quién la acompañaba, ante el revuelo que se desató, Sofía aclaró: “Para todos los que se preguntan, ¿quién es este misterioso hombre?, ¡Es mi papá!”, se escucha decir a la exreina de belleza en una historia.

En esa misma publicación, Sofía aclaró: “Así los rumores. No chavos, no tengo novio, ni estoy saliendo con nadie, estoy disfrutando a la familia”, se lee en este post. Según lo dio a entender, no sólo está acompañada de su papá, todo parece indicar que está disfrutando de estas vacaciones de verano al lado de toda su familia. Los últimos días, la exreina de belleza ha estado un poco ausente de las redes sociales, pero ahora sabemos que ha estado refugiada en el cariño de su círculo más cercano, situación que la mantiene tranquila y lista para retomar su agenda laboral que, según contó hace unas semanas, está llena de proyectos, muchos de estos como guionista de cine.

La gran influencia de su papá

En marzo del año pasado, Sofía habló de la gran influencia que tiene su papá en su vida durante una entrevista de semblanza con Roger Rodríguez donde reveló: “Mi papá y yo somos iguales en cuanto a personalidad, la forma de decidir, nos enojamos igual, hacemos los mismos pucheros, todo igualito, entonces, es parte de esta autoestima o de esta autovalidación. Ahora me dice vuélale, porque ya me demostraste que estaba equivocado, creo que eso es lo que hace que mi historia valga la pena, que le demostré a mi gente, porque a veces son los que te dicen que no puedes, pero no porque no te quiera, sino porque son los que más te limitan”, recordó la tapatía.

En esta charla, Sofía reconoció que cuando entró al mundo del espectáculo tuvo que demostrarle a su papá que ahí estaba su futuro: “Mi papá quería que tomara una carrera más convencional, primero estudié Mercadotecnia y después Filosofía y Letras, pero ambas carreras a mi papá le gustaban. Mi papá me dijo de pequeña que iba a ser escritora y que me iba dedicar al tema de los libros y se hizo realidad, pero cuando le dije, también quiero ser reina de belleza, también quiero ser conductora y conferencista, es ahí donde le entró el susto”. A pesar de que, al principio fue difícil, actualmente su papá es su principal apoyo: “Mi papá es extraordinario”, comentó en aquella ocasión.