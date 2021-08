Qué guapa está la mamá de los hijos mayores de Adal Ramones

Han pasado ocho años desde que Adal Ramones y Gabriela Valencia confirmaron que su matrimonio había llegado a su final. Esta noticia tomó a muchos por sorpresa, y más cuando la pareja estaba próxima a celebrar su aniversario de bodas número 15. Sin embargo, la decisión estaba tomada, y ambos resolvieron, en el mejor de los términos, seguir caminos separados, dejando clara su prioridad de velar por el bienestar de sus hijos en común, Paola y Diego. El tiempo ha pasado, y mientras el presentador suele compartir algunos momentos de su nueva vida junto a su actual esposa, Gaby vive alejada de los reflectores. Sin embargo, ha sido gracias a las redes sociales de su hija que el público ha podido saber más de ella a últimas fechas. La joven acaba de publicar algunas fotos junto a su mamá, dejando ver no sólo lo bien que la pasa con ella, sino también lo guapa que está.

Hace unos días, Paola tomó su cuenta de Instagram para compartir un par de fotos junto a Gaby Valencia. La joven acompañó además su publicación de una sentida dedicatoria a su mamá, revelando que se trataba de su cumpleaños. “Si me piden elegir una sonrisa donde quedarme a vivir, sin duda es la tuya”, escribió al inicio de su post. “No he sentido tanto amor verdadero nunca, ni quiero sentirlo si no se llama como tú. Feliz cumpleaños a la mujer que más admiro en este universo, mi mamá”, agregó la aspirante a cineasta etiquetando a su madre, quien mantiene su perfil privado. En las imágenes, se ven madre e hija muy guapas, posando sonrientes ante la cámara, ambas usando trajes de baño, por lo que no es difícil suponer que estas postales fueron tomadas durante algunas vacaciones juntas.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar, pues lo seguidores de Paola de inmediato llenaron de halagos a Paola y a su guapa mamá, a quien hacía mucho que se no le veía el público. Pero entre los comentarios, el que llamó especialmente la atención fue justamente el de Adal, pues dejó ver la buena relación que existe con su ex años después de su separación. “Me encanta saber que amas tanto a tu mami, es la mejor mamá que pudiste elegir”, comentó el conductor. “Felicidades a ambas por ese amor tan grande y verdadero. Cuídense siempre y estén juntas a pesar de las distancias físicas”, agregó el también comediante en su mensaje.

El difícil proceso que atravesaron los hijos mayores de Adal tras el divorcio

Hace un par de veces, Adal se sinceró sobre los momentos difíciles por lo que atravesó junto a Paola y Diego a raíz de su divorcio, y reveló que su hija pasó por una fase de rebeldía específicamente cuando él quiso retomar su vida junto a Karla de la Mora. “Fue una etapa difícil de: ‘¡Claro!, tú ya estás feliz, ¡claro! tú ya vas a formar una familia, ¡claro! Es una mujer joven’, porque Paola quería que yo tuviera una pareja con hijos y le dije: ‘Creo que no voy a poder Paola, porque yo tengo los míos’”, dijo el conductor en el podcast de la psicóloga clínica Cathy Calderón de la Barca, al recordar las discusiones con la joven. “A Diego le tocó ver el rollo de ‘veo a mi papá contento, pero a mi mamá sola’. Cuando Paola va dejando eso, Diego entra en eso, pero pasó mucho más rápido”, contó.

Adal relató que, durante este proceso, él y su terapeuta notaron que gran parte del enojo que mostraron sus hijos, en un momento determinado, venía porque pensaban que el conductor había dejado de querer a su mamá, por lo que decidió hablar con ellos al respecto: “Yo dejé muy claro eso, les dije: ‘A tu mamá la adoro, tal vez, la palabra amar, de amar a un ser humano, existe, o sea, amo a tu mamá y la amé cuando los concebí’ y para ellos era como: ‘¿De verdad?’ y yo les decía: ‘Sí, no estoy con tu mamá por otros factores, pero yo la escogí a ella y ella me escogió a mí’”, recordó. Y aparentemente estas palabras hicieron eco en ellos y les ayudaron a seguir adelante. El conductor destacó además el papel que ha desempeñado su actual esposa quien, le manifestó su apoyo ante su decisión de velar siempre por la madre de sus hijos mayores. “Si Gaby cae en el hospital, por algo, toco madera, quiero que sepas que yo voy a estar al pie de la cama, ahí cuidándola y me dice Karla, que la amo: ‘Mal harías si no, te verías tan mal conmigo, de no cuidar a Gaby que mal harías si no’”, relató.

