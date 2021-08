'Tenía una serie de catástrofes médicas que no le reportó a nadie', Jaime Camil sobre su papá

A finales del año pasado, la familia de Jaime Camil se vistió de luto, pues luego de conocerse la repentina hospitalización de su padre, Jaime Camil Garza, se informó de su sensible fallecimiento. Esta noticia sacudió no sólo al sector empresarial, sino también al mundo del espectáculo, que se solidarizó con el actor y su hermana, Issabela Camil. Han pasado ya más de ocho meses desde la pérdida de tan querido hombre de negocios, y su hijo lo ha recordado con agradecimiento, y además ha revelado detalles sobre las causas que probablemente condujeron a su lamentable deceso.

Jaime habló a corazón abierto sobre su padre, a quien tiene presente en cada momento y recuerda con mucho cariño. El actor contó que las cosas sucedieron muy rápido y de manera inesperada, y admitió que tenía cierta incredulidad ante la situación que estaba frente a él. “Fue un poco de sorpresa para todos, la neta: ‘¿Qué? ¿Hospital, cómo? ¿Cómo que voy para allá? ¿Cómo que despídete por teléfono? ¿De qué hablas? ¿Qué está pasando?’”, dijo Camil en entrevista para De Primera Mano al recordar aquella dura e inesperada situación. “Fue una cosa relámpago”, agregó. Tras el shock que significó enterarse de la gravedad del empresario, la familia fue informada a detalles sobre su condición de salud, la cual fue determinante en su fallecimiento. “Luego ya nos enteramos por los doctores que desafortunadamente mi papá sí tenía una serie de catástrofes médicos que le venían pasando de muchos meses atrás, que no le reportó a nadie, la verdad”, explicó.

Si bien la familia el Camil Garza nunca reveló públicamente las causas del deceso del empresario, cuando ocurrió su deceso, el periodista Joaquín López Dóriga, compadre del fallecido, emitió sus sentidas condolencias y dio a conocer la causa probable de la muerte Don Jaime. “Mi querido compadre Jaime Camil Garza vive sus últimos suspiros. No soporta la septicemia catastrófica que sufre. Les pido otra oración por él”, compartió en su perfil de Twitter a inicios de diciembre

Tras aquel duro golpe, la familia Camil fue cobijada por numerosas muestras de cariño, resultado de las sinceras amistades que el empresario cosechó a lo largo de los años. “Era un adorado… La gente no lo quería, lo amaba”, afirmó el actor de Jane The Virgin. “Era una persona muy querida, era lo máximo, ya sabes lo conocías y ‘dime tío, -Oiga, pero es que lo acabo de conocer… -¡Que me diga tío…!’ Entonces ya era el tío Jaime de entrada”, contó. “Y la verdad es hubo tantas muestras de cariño, yo en mi vida he recibido tantos mensajes, correos electrónicos, nunca en mi vida… Pero quiero decirte que era increíble como lo quería la gente, cómo todos dolimos su partida, pero me refiero a que gente que se cruzó con él inclusive minutos o días, era un cariño tan sincero hacia él que me tocó mucho el corazón”, reconoció el intérprete.

Meses atrás, al asistir al programa Faisy Nights, Jaime se dijo agradecido por lo que vivió junto a su padre y descartó que exista algo que la haya hecho falta vivir con él. “Teníamos una muy buena relación, nos hablábamos muy seguido, como yo ya vivo en Los Ángeles y él vivía acá, obviamente la distancia no ayudaba, pero tratábamos de estar el mayor tiempo juntos, y tiempo de calidad”, contó en junio. “Pero tú sabes, ya con estar allá, ocupado, trabajando, la familia, tus hijos, pues se te empieza a distanciar un poquito, porque así es la vida, dicen que a los hijos nos los prestan. Pero no, una relación impresionante, super cercano siempre que hablábamos lleno de amor, lleno de cariño”, aseguró el actor.

Desmiente de tajo rumores en torno a la herencia del empresario

Cuestionado en De Primera Mano sobre la emblemática residencia que Jaime Camil Garza tenía en Acapulco, su hijo aprovechó para echar por tierra algunas especulaciones que han girado en torno a los bienes del empresario, las cuales incluso apuntaron en un momento dada a supuestos conflictos. “Esa casa creo que no es nuestra… Creo que mi papá se la vendió a alguien poco antes de morir”, comentó. “Digo, sin entrar en detalle, hay muchas leyendas urbanas por ahí de que si mi papá nos dejó, y que el dinero, y te puedo asegurar que no hay nada más alejado de la realidad, mi papá nos dio una vida increíblemente privilegiada, la verdad es que la herencia que nos pudo dejar nos la dejo en vida, sin duda alguna”, dijo agradecido.

