Aislinn y Eugenio Derbez disfrutan de una escapada padre e hija por la Gran Manzana

Hace unos días Aislinn Derbez levantó sospechas al publicar una foto de lo que parecía ser una cita especial, y aunque algunos se apresuraron a señalar que la actriz podría estar acompañada de algún prospecto, poco después aclaró las cosas, no sin antes reírse de las especulaciones que provocó su post. Sí, se encontraba muy bien acompañada, pero de su papá, Eugenio Derbez. Padre e hija viajaron a Nueva York, pues el actor fue invitado a particpar, nuevamente, en el programa de nocturno de Jimmy Fallon, y a la espera de la transmisión de show, ambos han aprovechado para pasear por la Gran Manzana, no sin antes recordar algunas vivencias en aquella ciudad. "Hace 15 años llegué aquí porque mi papá hizo su primera obra en Broadway y me gustó tanto que me quedé a vivir y estudié la carrera de artes visuales", contó Aislinn en sus Instagram Stories, revelando que en ese entonces tuvo a la autora Romina Sacre como roomie. "Hace mucho que no regresaba. Estoy feliz de estar aquí aunque sea un par de días. Muchos recuerdos increíbles", agregó en su mensaje. Haz click abajo para ver lo bien que la han pasado Aislinn y Eugenio en esta inolvidable escapada.

Loading the player...