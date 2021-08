¿Será Jennifer Lawrence la inspiración detrás del póster de la cinta de la Princesa Diana?

Hace unos meses se daba a conocer la primera imagen oficial de Kristen Stewart caracterizada como la Princesa Diana. Aunque en su momento mucho se criticó la selección de la actriz, dicha fotografía mostraba que la protagonista de Twilight logró guardar un parecido con Diana de Gales para su interpretación en la cinta Spencer de Pablo Larraín. Desde entonces, salieron a la luz algunas imágenes que los paparazzis lograron capturar durante el rodaje, pero ha sido hasta ahora que se ha publicado el póster oficial de la cinta -que a una hora de su publicación lleva ya más de 5 millones de retuits-, así como cuándo se podrá esperar el estreno del comentado film.

“Cada cuento tiene un final. Kristen Stewart como Diana Spencer. Un vistazo a Spencer de Pablo Larraín”, se lee en el mensaje que la productora Neon compartió en su cuenta de Twitter junto al póster de la cinta. En él se puede ver en una artística imagen a Kristen como Diana, aparentemente devastada, con la cabeza sobre la rodilla en un posado sobre el faldón de un espectacular vestido blanco. En la imagen se ve un diseño strapless blanco con faldón amplio, tul en el escote y bordados a lo largo de la silueta, al parecer, en dorado. Curiosamente, esta no es una combinación que haya usado Diana, quien en el puñado de veces que apostó por un escote strapless, siempre lo combinó con una falda ceñida al cuerpo.

Aunque al parecer, el diseño que se ve en la imagen es una licencia literaria del guion y no está basado en ninguno que la Princesa haya llevado en la realidad, podría estar basado en distintos vestidos de su clóset, por ejemplo, el que en 1987 llevó en la premier en Londres de la cinta de James Bond The Living Daylights.

A pesar de esto, la fotografía puede parecerte conocida, pero no, no en el contexto de la Familia Real británica. De forma muy curiosa, la imagen guarda una enorme similitud con una de las fotografías de la caída que Jennifer Lawrence sufrió durante la entrega de los premios Oscar. El posicionamiento de la mano, la caída de la cabeza y la silueta del vestido, son casi idénticas, pero la gran diferencia es que en el caso de Lawrence, aunque mortificada, se reía de lo sucedido, mientras que el póster de Spencer refiere al sufrimiento del período en el que se basa de la vida de Diana.

La nueva fotografía de Kristen Stewart como Diana de Gales

De qué va la historia

Según se ha dado a conocer, la película se centrará en lo que se ha descrito como un ‘fin de semana crítico’ en la vida de Diana alrededor del inicio de los años 90s, haciendo referencia a que fue en este momento cuando la Princesa decidió que su matrimonio no estaba funcionando. El guion de Steven Knight -quien ha estado a cargo de Peaky Blinders- toma lugar durante los tres últimos días de la Navidad de despedida de Diana de las tradicionales celebraciones de la Familia Real en Sandringham.

Curiosamente, después de que se publicara esta información, los periodistas reales levantaron sus sospechas, pues según se cree, las fechas no coinciden con los hechos reales. Ésta no sería la primera vez en la que algo similar sucediera, pues ha de recordarse la polémica que ha levantado la cuarta temporada de The Crown, la primera en la que aparece Diana, y la que ha provocado que varios personajes, incluidos los familiares de la Princesa, pidan que se explique que se trata de un trabajo de ficción.

