'Es un ser maravilloso', Luciana Sismondi habla por primera vez de su relación con José Ron

Sin duda alguna, José Ron atraviesa por un gran momento de su vida. Y es que además del éxito profesional -lo que le ha permitido consolidarse como uno de los galanes de telenovelas consentidos del público-, en cuestiones del corazón, el intérprete no podría estar más ilusionado, pues según ha revelado él mismo, lleva algún tiempo saliendo con la guapa presentadora de Telehit Luciana Sismondi, con quien ya se había dejado ver en sus redes sociales, levantando sospechas entre sus seguidores. Y aunque el intérprete ya se había pronunciado al respecto de forma pública, es ahora Sismondi quien ha hablado de su relación con Ron por primera vez, dejando en claro que se encuentra muy enamorada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que sostuvo con Las Estrellas que la presentadora no pudo evitar las preguntas sobre su relación con José Ron. Sin entrar en muchos detalles, Sismondi se refirió a su galán con algunos halagos, asegurando que se encuentra en una etapa muy importante de su vida. "Solo te puedo decir que él es un ser maravilloso y estoy muy feliz. Me encuentro en mi mejor momento laboral y personal. Estoy disfrutando de mi presente", comentó la conductora del programa Qué News.

Aunque Luciana quiso ser discreta en esta entrevista, no ha sido así en redes sociales, donde no se ha guardado nada a la hora de responder el mensaje que su novio le dedicó hace unos días en su perfil de Instagram, en el cual Ron se mostró agradecido con toda la producción de La Desalmada, de la cual es el protagonista, a propósito del final de grabaciones de la telenovela. En ese mensaje, el intérprete le dedicó un fragmento muy especial a Sismondi, haciendo referencia al momento en el que inició su relación, la cual se dio durante el tiempo en el que el intérprete formó parte de este melodrama. "Gracias vida por las bendiciones que llegaron con este proyecto. Tú, mi amor, Luciana Sismondi, eres una de ellas. Te conocí siendo Rafael Toscano", compartió Ron de lo más enamorado, haciendo referencia al personaje al que le dio vida en este melodrama de Televisa.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, Luciana no dudó en reaccionar a la publicación de su novio, dejando en claro el gran amor que tiene por él y lo orgullosa que está de verlo triunfar como galán de telenovelas. “¡Otro éxito más, mi amor! ¡Felicidades a ti y a todo ese gran equipo! Eres un ser humano tan bello y profesional que merece brillar y ser feliz siempre (Llevo guardado conmigo ese día…)", respondió la conductora de origen argentino emocionada entre emojis de corazón.

Así confirmó José Ron su romance con Luciana Sismondi

A lo largo de las últimas semanas, José Ron se había dejado ver en compañía de Luciana Sismondi, siempre compartiendo momentos muy especiales. Sin embargo, ninguno de los dos se había atrevido a hablar de su relación de forma pública. Hasta hace unos días, cuando el intérprete sostuvo una charla con el programa Despierta América, en donde por supuesto no pudo evitar las preguntas sobre su relación, siendo muy discreto con sus respuestas, pero dejando en claro que se encuentra muy enamorado y feliz al lado de la argentina. “Estoy muy contento en este momento, me siento completo y feliz en todos los sentidos, creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos en la vida y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien, ¡claro!”, dijo el actor, luego de que la entrevistadora le preguntara si se encontraba enamorado. Como José Ron respondió sin dar detalles de la identidad de su novia, lo periodista lo cuestionó: “Me imagino que es una persona que conocemos, que es conductora y actriz, que le dicen como me dicen a mí, a veces, le dicen Lu”, admitiendo la referencia al nombre de Luciana, el histrión confirmó: “No estás equivocada, fíjate”. Con una sonrisa en el rostro aseguró que sí, efectivamente, la argentina es su novia: “Sí, sí, feliz”.

VER GALERÍA