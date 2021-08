Cero rivalidades: La novia de José Eduardo y su ex, Bárbara Escalante, interactúan en redes: ‘Juzgan sin conocer’

Han pasado más de siete meses desde que José Eduardo Derbez reveló que había sido flechado nuevamente, y su relación con Paola Dalay sigue creciendo. Pese a que el actor hizo hincapié en un inicio que buscaría mantener este noviazgo alejado lo más posible de los reflectores, el amor ha hecho de las suyas, y no ha podido permanecer de este modo, tanto que el mismo intérprete ha tomado sus redes sociales para dedicarle románticas palabras a su chica. Sin embargo, mientras ellos disfrutan juntos, algunos habían especulado sobre supuestas rivalidades entre la joven y Bárbara Escalante, exnovia del actor, situación a la que él se ha mantenido ajeno. Y ahora han sido ellas mismas quienes se han encargado de desmentir de tajo dichas versiones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Activa siempre en sus redes sociales, Paola compartió este martes un breve video para mostrar el look que había elegido para el día: jeans, camisa blanca, botas y una chaqueta anaranjada. “¿Les gusta el outfit de hoy?”, escribió en su publicación en Instagram, que como suele suceder, tuvo el like de José Eduardo, así como decenas de comentarios halagadores. Sin embargo, entre las reacciones de este post, llamó especialmente la atención el de Bárbara, quien fue novia del actor durante cinco años, pues respondió con un entusiasta “¡Sí!”. Y es que para sorpresa de muchos, mientras algunos usuarios alimentaban los rumores de rivalidades, ellas comenzaron a seguirse mutuamente y no sólo eso, sino también a hablar de los supuestos roces y la controversia en los que intentaban involucrarlas.

VER GALERÍA

Así lo reveló la misma Bárbara, y es que después de que comentara el post de Paola, hubo quien criticó, señalando que no era sano este tipo de interacción entre ellas, al parecer refiriéndose a sus papeles de novia y ex del mismo galán. “Es más sano aún sanar las cosas, hablar las cosas, arreglar las cosas por el bienestar de todos y, sobre todo y lo más importante, la paz interior de ella y mía”, escribió la Escalante en respuesta al comentario de la usuaria. “Lo que pasa es que en redes no se ve ni el 5% de la realidad de lo que realmente nos pasa o sentimos, pero la gente cree que sí muchas veces y sólo juzgan sin conocer y sin saber realmente el fondo de todo”, continuó en su mensaje. “Solo te puedo decir que, si nosotras estamos en paz, ustedes ya no tienen nada de qué preocuparse. Saludos”, agregó. Estas palabras fueron respaldadas por la actual novia de José Eduardo quien a su vez comentó: “Eaaa, justo”, agregando un emoji de manos aplaudiendo.

VER GALERÍA

Cómo surgieron las versiones de rivalidad entre ambas

Hace unos meses, algunos usuarios de redes sociales retomaron un mensaje en el que Bárbara Escalante, supuestamente, había insinuado que Paola se había teñido el pelo de pelirrojo para seguir su tendencia: “Está cool ser ‘role model’ de la gente y que te admiren, significa que entonces algo estoy haciendo bien”, escribió la modelo en respuesta a una seguidora que la cuestionó sobre la nueva imagen de la novia de su ex. La situación no paró ahí, pues la actual pareja de José Eduardo fue cuestionada sobre dichas palabras, a las que contestó: “¿Qué te puedo decir?, algunas personas se creen el centro del universo y pues no”.

Este intercambio de opiniones dio mucho de qué hablar entre los seguidores del Bárbara y Paola, antes de llegar finalmente a oídos de José Eduardo, quien fue cuestionado al respecto por la prensa. Tranquilo, y con característico buen humor, el actor se refirió a la supuesta rivalidad entre su ex y su novia: “¿Yo qué hago?, ¿qué te puedo decir?”, comentó ante las cámaras del programa Despierta América. “Está bien, es para meterle ese sabor. Que le den sabor a las redes”, agregó divertido. Por último, el actor opinó sobre el cambio de look de su novia y sobre el supuesto parecido con el que usa su ex: “Eso no, según tengo entendido, Bárbara tiene el color naranja y, la otra, rojo, nada que ver”, finalizó, desestimando por completo la situación.

VER GALERÍA