Atala Sarmiento se sincera y enfrenta sus inseguridades con una foto en traje de baño

Sin duda alguna, Atala Sarmiento se ha caracterizado por ser una mujer muy sincera y transparente, por lo que siempre está dispuesta a compartir con sus seguidores algunos detalles de lo que sucede en su vida personal y familiar, así como sus experiencias más entrañables. Prueba de ello ha sido una de sus publicaciones recientes en redes sociales, en la que ha sorprendido a sus fans con un increíble posado en traje de baño, el cual ha acompañado de un revelador mensaje con el que ha dado una poderosa lección de amor propio, haciendo frente así a una de sus inseguridades más personales.

A través de su perfil de Instagram, la periodista compartió una linda postal en la que se ha dejado ver de lo más sonriente, posando a la orilla del mar, luciendo guapísima en un elegante traje de baño, con el que presumió sus piernas. Junto a la imagen, Atala escribió un emotivo mensaje en el que a corazón abierto habló de sus inseguridades, dejando en claro que hoy en día ha aprendido a aceptarse tal y cómo es. “No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza…”, expresó la expresentadora de Ventaneando, haciendo referencia a su fotografía en traje de baño. “Las piernas largas me las dio mi madre… Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡blancas!”, comentó, agregando un emoji de una carita como de pesar.

Y es que según ha compartido Atala, su piel es muy delicada ante los rayos del sol debido a su color, por lo que una visita a la playa implica cuidados extremos. “No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas”, señaló Sarmiento, cerrando su mensaje con una emotiva reflexión: “Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol”, finalizó, ganándose los aplausos de sus seguidores y de sus amigos más cercanos, quienes no han dejado de enviarle piropos a la guapa conductora.

Entre las reacciones de sus seguidores ha destacado la de su hermano Rafa Sarmiento, quien reveló que el sufre de lo mismo que su hermana, por lo que no dudó en mostrarle su apoyo con su característico sentido del humor. "Esa piel blanca hipersensible heredada de ambos. I feel you (Te entiendo). Lindo bronceado fucsia color jubilado de Wisconsin que siempre agarramos. Es lo que es, hay lo que hay. Eres un ser hermoso y una mujer fantástica", compartió el periodista de lo más cariñoso.

¿Volvería a 'Ventaneando'?

Sin duda alguna, la historia del programa comandado por Pati Chapoy no podría contarse sin mencionar a Atala Sarmiento. Y es que durante su paso por este show, la presentadora logró ganarse el corazón de millones de personas gracias a su simpatía y encanto natural, por lo que de inmediato se convirtió en uno de los integrantes preferidos del equipo. Sin embargo, la vida se ha encargado de llevar a la periodista a explorar nuevos horizontes, llevándola a instalarse en Barcelona al lado de su esposo, en donde ha experimentado nuevas facetas profesionales, lejos del programa que le dio la fama. Por supuesto, sus fans extrañan mucho su presencia en la pantalla, por lo que en ocasiones le piden su regreso a la televisión y específicamente a Ventaneando. ¿Pero qué dice ella al respecto? “Le guardo un gran cariño a mi etapa en Ventaneando. Aprendí muchísimo, crecí un montón, me divertí y también, por qué no reconocerlo, lo sufrí a veces", contestó de lo más abierta durante una sesión de preguntas y respuestas que organizó a través de Instagram Stories. "Pero por mi parte no volvería. Tampoco creo que me invitarían a volver; mejor se queda ahí, en mi baúl, bajo llave", agregó, dejando en claro que Ventaneando fue una etapa muy importante en su carrera, pero que ha quedado ya en el pasado.

