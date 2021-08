La novia de Raúl Araiza sobre su relación: 'Estamos viviendo una historia maravillosa'

Raúl Araiza y Margarita Vega sorprendieron a sus fans hace unas semanas al confirmar su noviazgo con una romántica fotografías, en la que se les podía ver muy abrazados, durante una escapada romántica a la playa. Desde entonces, la pareja se ha dejado ver de lo más enamorada en redes sociales, al tiempo que comparten con sus fans algunos detalles de su relación. Tal y como lo hizo recientemente la actriz, quien con total apertura se ha referido a la linda historia de amor que ha comenzado a escribir al lado del presentador de Hoy, haciendo oídos sordos a las criticas en torno a su relación, asegurando que su amor va viento en popa.

De lo más ilusionada, Margarita abrió su corazón para confesar que se encuentra muy enamorada y feliz al lado del también actor, dejando en claro que ni las críticas ni los rumores han hecho mella en sus intenciones de seguir adelante. “No me interesa lo que la gente diga, soy una mujer autosuficiente… trabajo desde los 17 años”, dijo la actriz en entrevista con TV Notas, dejando en claro que es ajena a todo lo que se dice sobre ella y su novio de forma injustificada. “Estoy muy enamorada y soy correspondida; estamos viviendo una historia maravillosa”, agregó la artista de 35 años, quien ha dejado en claro el gran cariño que siente por Raúl.

Por otro lado, Mara -como cariñosamente la llama Araiza-, compartió algunos detalles de cómo fue que nació su relación, asegurando que previo a iniciar su romance, ya se habían conocido gracias a la promoción de una telenovela en la que ella trabajaba. “Hace como cinco años fui al programa Hoy, iba a promocionar la novela ‘Mi corazón es tuyo’ y Raúl me entrevistó; ésa fue la primera vez que cruzamos miradas, pero en ese entonces él todavía estaba casado con Fernanda”, detalló la actriz, quien ahondó más en el tema y habló de cómo fue que se dio su reencuentro. “Hace poco (volvimos a tener contacto), por las redes sociales; un día me mandó un mensaje saludándome, y un mes después me invitó a salir; yo tenía tres años soltera, por eso decidí́ aceptar”.

Finalmente, Margarita habló de las cualidades de Raúl con las que le robó el corazón, dejando en claro que está encantada con la linda relación que ha comenzado a construir de la mano de su guapo novio. “Me gustaba físicamente, pero además es un caballero, atento, educado, formal. Raúl me encanta, me fascina todo de él, es un hombre maravilloso; me gustan sus ojos, su sonrisa, su buen... ¡es maravilloso y espectacular!”, expresó.

El día que Raúl Araiza confirmó su romance con Mara

Tras algunas pistas que los enamorados comenzaron a dar en redes, la curiosidad creció entre los seguidores de El Negro, quien decidió hablar públicamente de este noviazgo que lo tiene muy ilusionado. “Yo no veo la vida sin amor y es parte de estar contento, estar pleno… Mara es encantadora, es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí (de Televisa), hace mucho. De repente se dan los tiempos para las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz, que es lo que necesitaba…”, dijo en días pasados en entrevista con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa, en donde además reconoció la comprensión que ha recibido de su novia con respecto al tema profesional, pues ella también se dedica a la actuación.

