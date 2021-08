Convertido en un músico, Chema, el hijo de Ana Barbara, presume su versión de ‘Bandido’ en piano

Para Ana Bárbara la música ha una parte muy importante de su vida, y no sólo por la exitosa carrera que la construido en este rubro, sino también porque ha sido mediante la composición de canciones que ha podido desahogarse en los momentos más difíciles, tal como ella misma lo ha revelado. Por ello, no es de extrañar que la intérprete haya transmitido su amor a este arte a sus hijos. “Todos tienen algo musical, Emiliano, el grande, toca la guitarra; Emilio, que aquí está, toca la batería; Chema toca el piano impresionante y canta también y Jeros toca la batería y canta todo el día", contaba la cantante en diciembre del año pasado en el programa Sale el Sol al anunciar la participación especial de sus retoños en un concierto vía streaming. "Tal vez mis cuatro hijos me estén acompañando porque Emiliano va ayudarme también con un rollo en la guitarra, entonces, va a ser un momento muy especial, la verdad, es algo que siempre he soñado", agregaba entonces. Tal como ella misma lo mencionó, Chema, de 14 años, ha mostrado gran talento en el piano, algo que a ella la tiene muy orgullosa. Sin embargo, lo que quizás Ana Bárbara nunca imaginó es que el jovencito tocaría su propia versión de uno de sus más exitosos temas, Bandido, y ahora lo ha hecho, momento que ha quedado inmortalizado en redes sociales; haz click abajo para verlo.

